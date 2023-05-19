宿舍的座機掛在牆上，只能接電話，想要往外打電話，還得買電話卡。不過那個時候，基本上宿舍裡人人都有手機 或者小靈通。只有父母或者男朋友查崗的時候，才會專門打到宿舍的座機上來。

方曉燕也有個手機，是為了找兼職工作方便買的。不知道已經是幾手的了，屏幕只能亮一半，按鍵也有兩個差不多失靈了，要使勁按才可以用。她為了省電話費，基本上從不主動打電話，發短信的時候，也是盡可能只用一條短信，就說完所有要說的事。

她按亮自己的手機，裡面有很多來自父親的短信，每一條都像是刀子在割她的心。掙錢好難啊，辛辛苦苦忙裡忙外，才只有那麼一丁點收入。可母親的幾片藥、一管針，就那麼幾秒鐘的事，錢就一下子都沒有了。她躺在床上，眼淚默默地從眼眶裡落下。

睡前她檢查了一下用手機設置的鬧鈴。她最近又在學校的食堂裡，找了一份工作，每天早上五點，就起床去幫忙和麵，包包子、做蒸餃。收入微薄，但至少早飯和午飯都有了著落。

下鋪的王慧好像說了夢話，聽聲音像是在跟誰撒嬌還是抱怨。她也許是和余浩吵了架，處在冷戰期，所以這幾天情緒一直不好。方曉燕想起王慧，又想起余浩那天在出租車 裡的眼淚，忍不住惆悵起來。人各有命，每個人都有每個人的掙扎，而她自己，僅僅想把頭保持在水面之上，不被生活溺死，就已經要費盡全力了。

5

半個月後，王慧再次和湯明在一次聚會上遇到。聚會本是余浩室友牽的頭，說哥幾個趁徹底散夥前，再好好聚聚。打電話的時候。王慧正好也在跟前，王慧說：那我也去吧。

那天兩人剛和好，彆扭鬧了一個禮拜，知道最根本的問題還是沒解決，但誰都不想真的分手。所以只能先粉飾太平，裝作一切都好。（二一）