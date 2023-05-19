星星看望著囡囡（三）

趙梅英／圖

「可可……」小囡囡突然親了我頭上一下。

「哎喲喂，看看你們這兩個小傢伙，好親近啊。」丁阿姨不知什麼時候從裡屋出來，笑著說。

「我看他們兩個滿般配的，就像一對金童玉女 。」林奶奶從廚房進來，笑呵呵地說。

我也不知道，丁阿姨、林奶奶說的是什麼意思。正好小武子起來了，我們就一溜煙跑了出去。

「可可、可可……」小囡囡在後面急得又叫了起來。

傍晚的時候，天空布上了繽紅色的晚霞。我們在小武子家，拿著一隻螳螂逗囡囡：「囡囡，你看蟲蟲，有兩個大鋸子，這可不敢摸。」囡囡指著螳螂，「出、出」地叫著。

這時，囡囡的媽媽來了，林奶奶從裡屋迎了出去。

「楊老師，你下班了？」

「林奶奶，辛苦你了。囡囡好不好？」

「她好著呢，正和小涵、小武子他們玩呢。」

楊阿姨走進來，伸出雙手：「囡囡，跟媽媽回家了。」囡囡卻把頭藏在我身後，「可可、可可」地叫著。

「你看看，玩得都不想回家了。」林奶奶笑著說。「楊老師，你看看囡囡和小涵，好投緣哦。他們看著是不是很般配呀？」

楊阿姨含笑打量著我，點點頭。「外表看起來倒是很般配。」她微笑文靜地說著。阿姨笑起來，眼睛彎彎的，臉上兩個淺淺的酒窩，真好看。

「說不定將來還會成為兩口子呢。」丁阿姨下班回來了，也笑著說。

楊阿姨又微微笑起來，說：「那就要看他們以後的緣分了。」

楊阿姨抱起囡囡，正好，胡老師也來接她們。胡老師是個英俊瀟灑的青年，穿著一身白襯衫。他們一家三口，就一起慢慢地往他們住的三宿舍走去。

金色的落日就像一把巨大的扇子，灑開一道道紅橙色的晚霞；餘暉照在他們身上，這多像一幅美麗的圖畫一樣啊。

3

清晨，學校的廣播又放起了音樂。以前，廣播裡的音樂要不是「接過雷鋒的槍，千萬個雷鋒在成長」，要不就是「唱支山歌給黨聽，我把黨來比母親」。就從這幾個月，開始會放一些好聽的樂曲了。

我迷迷糊糊地睡著，在樂曲中，我感覺自己抓著柳樹垂下的枝條，隨著風兒在一上一下地盪著鞦韆。突然看見一個美麗的小女孩，坐著草地上，對我「咯咯咯」地笑著，伸出手，叫著：「哥哥！」

我想過去抱起她，卻發現自己手腳都動不了。我急得大叫，嘴卻怎麼也發不出聲音。我用力大吼一聲，卻從夢境裡驚醒了過來。

「要是我有個妹妹多好啊。」我坐了起來，心裡有點悵惘。這時弟弟跑到我面前，對我說：「小哥、小哥，我想去護城河裡撈魚。」

「等吃過早飯就走吧。」我懶洋洋地答應了一聲。

弟弟是三年前出生的。那天爸爸帶著我和哥哥，去醫院裡看媽媽。媽媽躺在床上，身邊卻有個包裹，裡面裹著一個小人兒，一動不動，就像一個熱水瓶般大小。

「這就是你們的弟弟。」爸爸、媽媽對我和哥哥說。

弟弟一天天長大了，卻一天天淘氣起來。他整天纏著我帶他去玩。玩就玩，我也愛玩；可他最近看上我的寶貝了，一會要我的香菸盒、一會要我的玻璃珠子。我不給，他就滿地打著滾兒，

「我要嘛、我要嘛。」

「你是哥哥，就讓讓弟弟唄。」爸爸、媽媽總是這麼說。

在爸爸、媽媽面前，我只好委委屈屈地讓著弟弟，心裡卻想：這個弟弟，真叫人討厭！唉，我要是有個妹妹就好了。

那天晚上，爸爸帶著我去禮堂看節目。

「你老說爸爸、媽媽偏心。我們是偏心，偏的卻是你。」爸爸對我開著玩笑。「你看，看節目我就只帶你，媽媽和哥哥、弟弟都還在家裡待著呢。」

我們一會就來到老禮堂前。老禮堂今天可熱鬧了，裡面燈火通明，坐得滿滿的，喧嘩聲不停向外傳出來，外面還有很多人站著。幾個高大的男生神氣地站在門口，檢查著每個人的門票。

「還要查票呢。」

「不知道了吧。今天師專的老師、學生也要來表演，水平可高了。」

「難怪！」幾個叔叔在門口進不去，就站在那裡七嘴八舌地議論著。

爸爸拿出兩張票，遞給了門口的男生，帶著我走進去。我們的座位在前排，我一坐下，就看見胡老師抱著囡囡在第一排坐著，他笑著向我們揮揮手。一會，他抱著囡囡，彎著身子過來了。（三）