方曉燕翻遍了全身，只找到了八十三塊錢。她把錢遞過去，小聲說：「對不起，只有這麼多了。」

司機嘆了口氣說：「算我倒楣。」然後抓起錢，鑽回車裡，開走了。

方曉燕扶著余浩，站在音樂學院的大門外面。她不知道余浩住在哪個宿舍，余浩的樣子也不像是自己能走回宿舍的狀態。她問了好幾個路過的學生，可他們都不認識余浩，方曉燕急得快哭了。

就在她準備給王慧打電話的時候，一個住在余浩隔壁宿舍的人從他們旁邊走過，認出了余浩。方曉燕趕緊拜託他，讓他把余浩送回宿舍裡。還不等那人說什麼，方曉燕趕緊走了。

第二天，方曉燕接到了一個電話，是打到方曉燕宿舍的。電話是室友接的，電話那頭說找方曉燕。方曉燕從室友的手裡接過聽筒，說了一聲「喂」，電話裡的人說：「謝謝你昨天的幫忙。」口氣很殷切，也有點尷尬，方曉燕幾乎都能看見余浩在電話那頭，皺著眉、摸著後腦勺的樣子。她說：「不用謝。」

電話那頭又說：「我不知道你的手機 號，所以只能打電話到宿舍。」

方曉燕說：「嗯。」

余浩說：「別跟王慧說我打架的事。我跟她說，我去外地實習幾天，到時候再跟她見面，傷就好得差不多了。」方曉燕沒有說話。電話那頭沉默了幾秒鐘，然後說：「你有筆嗎？記一下我的手機號。」

方曉燕問：「為什麼？」

余浩說：「我沒有惡意的。你幫了我一個大忙，我只是想有機會報答。你有什麼需要幫忙的，可以給我打電話。」然後他說了一個號碼。

方曉燕沒記，她也壓根不想記。舍友男友的電話，她記個什麼勁兒？

余浩說：「好吧，那就先這樣，回頭聯繫。」方曉燕掛了電話。（二○）