他看著病床上的她（雙眼緊閉、管子纏身），深知她孱弱的身軀亟待修復（畢竟，她剛去過天崩地裂的戰場，傷痕累累），然而她沉睡如此，他還是不免緊張。他不知這睡鄉究竟深至何處，而她又將如何攀登才能脫險而出？

加護病房不能多留。兒子看他有點體力不支，堅持帶他回家休息。可休息竟是──躺在床上輾轉難眠，似睡非睡、似夢非夢。然後，手機 鈴聲驀地響起，他驚醒，汗水涔涔，胸腔內氣血翻滾，心跳加劇。

是兒子從醫院打來的電話，說情況有變，即刻回家接他。他一聽，隱隱覺得她可能大限將至，一時心如刀割，驚慌失措。

往醫院途中，他一直想：他如此全心全意等她，她也必須等他。等待不應該是平行線，而是交叉線，他們必須會合。可等他趕至加護病房，她卻沒等他──沒等睜眼看他一秒、沒等開口說出一字，她的時間轉盤戛然而止，她溘然長逝。

他如何追究死因？那些個併發症 、那些個風險概率，曾經都是字面上的抽象語言，一旦具體落實了，依然令人難以置信。他在悲慟欲絕中，只覺得人生真是徒勞一場，而所謂概率，千算萬算無非天命，他又如何追究呢？

他就是捨不得她。人生或短或長，他只願與她同行（兩人同一步速），可她甩下他絕然遠去。他要怪罪她，又於心不忍，這才懂得，所謂苦楚，原來就是不捨。

6

他把她的骨灰罈置放在長窗前的小桌上。每日他拉開窗簾，天晴時讓她披戴陽光、落雨時讓她聆聽雨聲。窗前庭院中之花草樹木，入春欣榮、入夏斑斕，他也讓她一一注視。（五）