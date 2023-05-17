最先停下來的那兩輛見上車的人醉醺醺的，臉上掛著彩，方曉燕也不上車，就都嚷嚷著讓他下去，不願意拉他了。到了第三輛，方曉燕好說歹說，司機才同意載客。但他指了指方曉燕說：「你也得跟著一塊去，我總不能拉著個醉鬼滿城跑。他要是沒錢付車費，我都沒法跟他急。」

方曉燕沒辦法，也跟著上了車。想坐副駕駛，司機不讓，說：你去後排坐，照顧著點吧，別讓他吐在我車裡。

結果怕什麼來什麼，車沒開出去多遠，余浩就在後座「哇哇哇」地吐開了。司機在前面炸毛一樣地叫罵了起來。方曉燕只能手足無措地道歉。余浩的嘔吐物也弄到了她身上，她一時間也顧不上清理，因為她意識到了余浩在哭。

她想起今天晚上余浩的狀態，還有剛才他說過的話，她覺得余浩的心裡肯定有事。

到了音樂學院，司機怒氣沖沖地把車停下，過來一把拉開了後車座的門。余浩歪歪斜斜地從裡面下來，衣服上、鞋上都是嘔吐物。司機捏著鼻子，朝著方曉燕嚷：「給錢！」

方曉燕照著計價器上面的數字拿出來了錢，司機拽過來，又說：「還有洗車費，一百！」看方曉燕面露難色的樣子，司機火了：「看你們是學生，才給你打了個折。他這一吐，就算洗乾淨了，這味兒幾天都去不掉，這要耽誤我多少生意？要不是看他臉上已經掛了彩，我真想再給他來一下！」又瞪了余浩一眼，「這孫子看著就是欠打的樣子。」看方曉燕還是沒動，司機又說：「那要不然我就報警了。」

方曉燕這才怕了，警察 一來，看見他臉上的傷，肯定得問是怎麼回事。打架是余浩先動的手，到時候鬧大了，還得通知學校。弄不好臨畢業的時候，余浩還得背上個處分。（一九）