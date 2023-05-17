當她凝視他青年期眉目清朗的模樣，當年初見他時心中的那股暖流，此刻又冉冉上升──是的，就是這人，值得她終生廝守，也值得她此時此刻毅然決然做出決定。

是的，她決定做手術 。主因是：她捨不下他。如果手術能讓她賺到時間，讓她繼續與他廝守下去，那她必然勇往直前，不再猶豫。

5

她進了手術室。他坐在候診室苦等。

雖有兒子陪著，他焦慮未減。迷惘中無端想到：如果時間是一個旋動不止的轉盤，而他與她被分隔在不同的轉盤點上，他轉他的、她轉她的，那麼兩人豈不是無法交集？再者，如果轉盤轉出答案，那答案必來自天命，可天命又是什麼呢？他不解，真不解。

現今他撇空雜念，專求一事。兒子在身旁說話，他也聽若未聞。聽見的只是自己心中的喃喃之聲──那是祈禱，是時間轉盤上的唯一聲音，與她息息相關。他祈求上天神佛，庇佑她度過難關。

此時他知道了，他的心態已老（不僅身體老朽），所以在六神無主之際，會本能地求天求佛。現如今，上天神佛之於他，便宛若燈塔之於孤舟，他身為孤舟，亟待指引。

然後是，醫生做畢手術，告知他一切順利。他焦慮中聽到此話，猶如親聆天籟妙音一般，幾乎感激涕零，對上天神佛，敬畏之外更感恩不已。

再然後，她進加護病房，例行的術後觀察。他仍在候診室苦等──等待她自麻藥的深淵中甦醒，回到他的時空與他交流。

「她醒過一次，馬上又睡著了。」

在他與兒子終於獲准進加護病房看她時，護士那麼說。（四）