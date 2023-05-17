星星看望著囡囡（一）

趙梅英／圖

1

「五、四、三、二、一！好，我要睜開眼了！」我大聲喊著，放下了蒙在眼睛上的雙手。周圍一下子變得靜悄悄的。

「出來吧，我看見你了！」我一邊找，一邊虛張聲勢地說。這幾個傢伙，都躲在哪裡呢？哼，別看你們躲起來，我可知道你們會待在哪裡。

「這裡有一個！」我翻開土台邊緣的灌木叢。果然，軍軍縮著身子，躲在裡面。

「這裡又有一個！」在土台的台階下，剛剛正蹲著，被我發現，就笑著出來了。

「我看見你們了，快下來！」最後，我仰著頭，衝著大榕樹喊去——小武子和弟弟騎在樹椏上，嘎嘎地笑了起來。

「哈哈，我又贏了！」我得意洋洋。

「不玩捉迷藏了，每次都是你贏。我們來玩『木頭人』吧！」軍軍提議道。

木頭人的遊戲也好玩。我們齊聲高喊：「我們都是木頭人，不許說話不許動！」然後，就一動不動地站在原地，緊閉著嘴，像木頭人一樣。要知道，誰要是先動一下，或是先說話，誰就算是輸。

正在我們較勁兒的時候，遠遠看見一位年輕的阿姨。她手裡抱著一個小孩子，從四宿舍後面的大梨樹林裡走出。她漆黑的長髮披肩，一身白衣皎白如雪。一陣風吹過，晶瑩剔透的梨花紛紛落了下來，就像雪花一樣在空中飛舞著。阿姨抱著孩子，從這潔白的花瓣雨中向我們走了過來。

可能是看到我們幾個男孩鼓著眼睛，一動不動的樣子好笑吧，她懷裡的小孩子「咯咯咯咯」地笑了起來。

「小囡囡，儂笑個介開心呀。」阿姨低下頭，用手指輕輕地點了點小女孩粉嘟嘟的小臉蛋，用上海話逗著孩子，然後抬起頭，柔聲地問小武子：「你奶奶在家嗎？」聲音就像春風吹拂著風鈴一樣輕柔動聽。

「在家呢。」小武子也不玩木頭人遊戲了，對著阿姨說道。

阿姨微微一笑，「謝謝你了。」轉身嬝嬝娜娜地向四宿舍小武子家走去了。

「她是誰啊？」等阿姨走遠了，我們忍不住問小武子。小武子不無炫耀地說：「她是師專的音樂老師，是胡老師的愛人，現在把小孩子送給我奶奶帶哩。」

胡老師我知道，他不是在小學教音樂嗎？哥哥前幾天還跟我說過，有個年輕的男老師，拉著手風琴教他們唱「松柏萬年青」呢。哥哥學會後，還老在家裡大聲哼唱：

「紅梅傲雪報新春，高山松柏萬年青……」

哥哥自己唱得是高興，可就是一直跑調，害得我和弟弟以後只要一聽哥哥唱歌，就連忙掩著耳朵，跑到門外去玩。

「男老師教音樂？」媽媽聽說後有點詫異。

爸爸笑了，他說：「小胡我知道，上海來的知青。前幾年在鄉下勞動，去年才調回城，滿有才華的。」

回到家中，爸爸、媽媽正在廚房忙忙碌碌炒著菜、聊著閒話。

「小胡剛調到三中來了。」爸爸說。

「三中不是已經有音樂老師了嗎？」媽媽問道。

「他是來教政治的。」爸爸回答說，「小胡聰明著呢，什麼都會兩下子。」

「難怪。我剛才看到一個年輕女子，抱著個小女孩去小武子家，我們都不認識。是不是就是胡老師的愛人？」媽媽問。

「對，她也是上海知青，是搞音樂藝術的。」爸爸一邊說著，一邊麻利地把鍋裡的菜倒入碗裡。「吃飯了，小峰、小涵、三元，今天加餐!」爸爸大聲說。

我們都興奮地跑到桌子前，看見桌上擺著一個瓷碗，裡面有著好幾條「黃牙郭」（一種小魚，嘴唇上長著兩根黃色的像鬍鬚一樣的東西，因此得名），是爸爸用紅辣椒炒的，發出誘人的香味，我們口水都要流下來了。

媽媽給我們一人分了一個小碗，每個碗夾了一條「黃牙郭」，「一個人就一條，慢慢吃。」看我們吃得津津有味，她和爸爸都高興地笑起來。

「真好吃！」

「這頓飯吃得真香啊！」

「要是每個星期都能加次餐，那多好呀！」我不禁感嘆地說。

「你想得美！一個月能加次餐就不錯了。」哥哥嘲笑我說。

「這就要等你們都長大了，我們家天天都可以加餐。」爸爸、媽媽異口同聲地說。

2

天氣漸漸熱了起來，太陽明晃晃、火辣辣的。早上醒來，滿頭大汗，我就跑到四宿舍後面的水龍頭下，沖了一個涼水澡，這才涼快下來。（一）