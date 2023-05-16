雪落的聲音（全文完）

田敏確認，這幾天這夫妻倆都不在家。依照卡羅拉的性格，怎麼會忍受得了車身上那厚厚的積雪呢？平日裡如果他們夫妻要出去旅遊，總會叮囑田敏幫忙取每天早晨送來的報紙，這次他們誰都沒有跟田敏說。田敏知道，他們這是不好意思向自己開口了。剛往人家的院子裡扔了至少半噸的雪，換誰也不會再厚著臉皮張嘴吧？

田敏穿過自家的車道，走到卡羅拉家的甬道那邊，看見三捲綑著的報紙捲在門口的地上放著，上面稀稀落落飄著一層雪。田敏拾起報紙捲，將積雪抖落。半潮的三捲報紙被塞進了卡羅拉家門口紅磚牆上的信箱裡，以前田敏也是這樣做的。當卡羅拉和彼得回來的時候，他們自己再從信箱中將報紙拿出來。

人家對我們不好，我們不應該對人家不義。田敏從小到大，總是聽母親這樣絮絮叨叨的，她覺得自己的耳朵都快生了繭。可是老娘的話還是不知不覺如血液一樣，融入了她的骨子裡。

離開卡羅拉家的甬道，田敏的心情有些放鬆。她心裡想，遠親不如近鄰，或許卡羅拉只是羞於張嘴，說一聲「對不起」吧。她向小區的公園走去，那裡幾隻松鼠在雪堆上打打鬧鬧，很親熱也很熱鬧的樣子，像極了這五彩繽紛的人間。

雪花飄落在田敏長長的紅色圍巾上，田敏看見幾朵漂亮的六角雪花閃著晶瑩而細碎的光。那光很渺小，但是卻讓田敏感覺到一絲感動。因為有光的地方，就有希望；有光的地方，就有溫暖。田敏這樣想著，心裡頓覺也亮堂起來。院子裡那座雪山又算什麼呢？還不是會化成水，消失殆盡！

田敏這樣想著，在迎面吹來的風中，她彷彿再一次聽到了雪落的聲音。（全文完）