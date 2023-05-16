九子／圖

他們的時代，相片不儲存於手機 或電腦中，而是一張張收進相片簿中，方便隨時翻看。問他們翻看什麼，他會說：「看年輕時的英俊瀟灑。」她則說：「看青春貌美。」其實兩人都在說笑，真正重要的是他們這句，發自心底的：「看看當年，多健康！」

健康的證據是，相片中他們笑容粲然，跑步、健行、爬山，甚至騎馬。那些年，歲月是慈悲的，而他們的事業、家庭、身體無一不好。他們時在福中，偶爾雖會驚嘆福氣不知來自何方，然而福氣綿綿而至，他們張臂相迎，也覺得理所當然。

那些年，有相片為證，幸福滿溢。而今他們老了，翻看舊日相片，已不僅是追憶，而是感恩。感恩往昔猶如璀璨奪目之燈珠，讓他們幾乎日日都可張燈結綵；更感恩在此時此刻，為製作拼圖而挑選相片，他們的指尖滑過相片，沾上的不是歲月沉澱的灰塵，而是記憶浮現的溫馨。

所以他們十分欣慰，挑選出來的六張相片，述說的盡是人生之美好。做為述說人，他們確實了無遺憾。

4

他們上網操作拼圖程序時，因為不熟悉，甚感繁瑣。

「科技不等人，什麼都得從頭學起。」他感嘆。

「學了也煩。」她埋怨。

後來兩人乾脆甩手，把相片交予拼圖專賣店代為製作，才算了卻心事。再後來，巴巴地等著成品送來，興奮莫名。

可拼圖盒送到家那日，他們才剛從醫院體檢回來，無暇拆封。按體檢報告的指標，他們有過關的，也有不過關的。報告中綠燈、紅燈參差交錯，就差黃燈警示。那當口，他們眼花撩亂，又忙於心算（想算出綠燈、紅燈孰多孰少），拼圖盒之事，自然就擱置不管。

要等到她因尿路阻塞，又去了急診，讓導尿管幫她解了燃眉之急，回家休息數日後，才又想起那盒拼圖。為此她頗感慨，說：「還真是的，不健康，什麼都玩不成。」

可他這回不陪她一起感慨，反倒為轉移她情緒，催她查看拼圖盒中的散片，並說：「用一千片小紙板拼貼六張照片，看看妳我的本事，誰拼得快！」

她自然聽出他的意圖，便淺淺一笑。隨即玩心大發，鬥志昂揚起來，竟真想與他競技一番，一決高下。

兩人於是埋首拼圖遊戲，幾乎心無旁騖。至於競技，根本談不上──他們是並肩作戰，相互助攻，漫漫長日，加油聲此起彼落，戰場並無硝煙。

至於店家設計的拼圖圖案，他們倒是非常滿意──與子孫的全家福相片居中，兩人的合照置於周圍，相片拼貼，有團圓之意。彷彿說的是，不管他們一生行跡有多遠，九彎十八拐之後，最終必回歸全家福中，不會迷路。他們喜歡這種不會迷路的感覺。

唯有一點，要他們拼貼自己的相貌，卻頻頻引發笑點。他們自然知道數張相片年代不一，呈現的是他們在個別時期的個別相貌神態，少年期之稚嫩有別於中年期之泰然，英年期之飛揚當然更大異於老年期之沉穩。然而如此淺白的道理，在他們拼貼單片時，卻都給忘了，以至於鬧出把青少年之眉眼錯拼於中老年臉龐上的笑話，然後，為這種笑話之滑稽離譜，忍俊不禁，笑出眼淚來。

末了，她無奈地說：「連自個臉孔都拼不出，老了就是老了，糊塗了。」

他卻充當啦啦隊，給她打氣：「老了就是老了，但不怕。有什麼好怕的？」

然而言猶在耳，懼怕的事到底還是來了。按醫生診斷，她的心臟已不勝負荷，開心手術 宜早不宜遲。一聽是這種手術，他們未免色變，先驚悚，後擔憂，才知所謂懼怕，原來蝕骨噬心。

可她懼怕，他卻必須擔當起大無畏的角色，為她排憂解難。於是他說：「真沒什麼好怕的。醫學 這麼進步，這心臟外科醫生又是一把好手，沒事的。」

她卻沉吟不語。對她而言，做手術之風險與拖延病情之危機，可稱兩害，她卻無法兩害相權取其輕。因為──兩害重量均等，她無從選擇。

不過在猶豫不決的兩天裡，他們倒是先把青年期那張相片拼成了（其餘相片之單片，仍散滿一桌），並沒荒廢度日。（三）