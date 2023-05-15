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雪落的聲音（八）

紅山玉

卡羅拉彎下腰，將葉子撿了起來。

「你可以跟市政府打電話，讓他們砍了這棵樹的那些枝杈。秋天的時候，葉子會掉得更多的。」卡羅拉將那片葉子扔進自家的垃圾桶，又掐掉門口一株玫瑰花一朵快乾枯的花扔進垃圾桶。這是第幾次卡羅拉建議自己砍樹了呢？

田敏那個時候就懷疑，或許這鄰居卡羅拉有一種病，那就是強迫症。她容不得自家的草坪上，任何不是綠色的東西。

想到前幾年的這個小插曲，田敏猜想，卡羅拉從二樓的窗戶鑽出去，跑到門前的迴廊屋頂上清除積雪，難道也是一種病不成？可是你無論怎麼有病，也不該把自家的積雪，扔到鄰居的院子裡吧？那又是什麼樣的一種病呢？自私，還是其他特殊的毛病？

魁北克的冬天總有那麼多的雪，從四面八方飄來，好像雪花只鍾愛這片冰凍的土地。天氣預報說，下周又有一場冷空氣從五大湖那邊侵襲過來，田敏看著卡羅拉家門前迴廊的屋頂，那裡又開始堆起雪花，像一捧捧白色的食鹽一樣。在卡羅拉的眼裡，她家迴廊的屋頂是不是又要被那白色的天空之鹽醃透了呢？

「亂石穿空，驚濤拍岸，捲起千堆雪。」田敏腦海裡忽然飄出來蘇軾這首〈念奴嬌‧赤壁懷古〉。有強迫症的卡羅拉還會爬上屋頂，將積雪扔到我家的院子嗎？

田敏這樣想著，看著窗外呼嘯的北風中，雪花紛紛揚揚，似是有一種聲音敲打著自己那顆怦怦跳動著的心。

那是雪落的聲音？

田敏注意到，卡羅拉的Honda SUV好幾天沒有露面了。她家門前只有彼得的那輛奧迪車，前擋風玻璃已經被厚厚的積雪覆蓋。（八）

魁北克 Honda SUV

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