田敏想起了三年前的那個夏天。

那一年田敏從老家探親回來，帶回來幾十粒北方特有的黏包米種子。她決定在自己的院子裡，找回童年和少年的夢。小的時候，母親總是在院子的周圍，種上一圈黏包米，夏天的時候，煮苞米的香氣在庭院裡蔓延，那是田敏最喜歡的味道。如今有機會在異國他鄉重溫那同樣的黏包米的夢，該是一件多麼有意義的事情！

田敏在院子西南角種了一些玉米，那裡和卡羅拉家只隔著一排黑色的柵欄。當那一株株頂著粉紅色頭髮的玉米穗，搭著玉米稈的肩頭張望人間的時候，田敏的故鄉夢也越來越香甜了。

只是，她不知道有一種精靈比此刻的她還要高興，那就是魁北克 無處不見的松鼠。松鼠們開始頻繁的在院子裡徜徉，牠們好像不喜歡那些西紅柿，只鍾情那些玉米。牠們在玉米稈上竄下跳，瞧瞧這株、看看那株，像頑皮的野猴子徜徉在綠色的森林一樣。田敏在心中祈禱，小傢伙們可不要傷害她的玉米。白天的時候，松鼠們似乎很守規矩，或許牠們知道，隔著落地窗，會有那麼一雙大眼睛在盯著牠們。

松鼠們專門在晚上動手。

一天早晨，卡羅拉來敲田敏的門。田敏開門的時候，看見卡羅拉手裡握著半穗玉米。

「這是你家的吧？我家院子裡好多碎玉米、碎西紅柿。都是松鼠幹的。院子裡的草坪都弄髒了。可是你要是不種它……」卡羅拉說了一半，不說了，睜大那雙灰色的眼睛看著田敏。

田敏忙不迭跟卡羅拉說：對不起，我想辦法。卡羅拉滿意地離開了，走到自家門口的草坪上，正好田敏家門前的那棵梧桐樹上，飄下一片黃葉子，悠悠然落到了卡羅拉家的草坪上。（七）