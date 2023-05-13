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當時的月光（一五）

郁嘉茵

聽她這麼說，大家都忍不住地嘆氣，又都默默回到自己的床鋪坐下。不知道誰說了一句：「要是有哪個有善心的企業家願意幫忙就好了。」

聽見這話，王慧心裡一震。她突然想到了她和湯明的那次會面，還有湯明說過的那句話：「如果你不行，那就再找別人。」一個念頭像個賊一樣，從陰暗的角落裡爬了出來，又很快被自己否決掉。方曉燕對自己不錯，自己不能讓她掉到火坑裡去。

那次和湯明的會面，她從來沒有跟任何人說起。余浩也很快在一個音樂教輔機構，找到了一個教孩子彈鋼琴的工作。她和湯明再無交集。有的時候她和舍友一起逛街，走到那家余浩打過工的酒店附近，她都會暗自慶幸，幸虧當初自己沒有選錯路。所以一切都還在正軌上，她有余浩、有朋友，還有尚未被灰暗世俗所污染過的，對未來的希望。

唯一讓她擔心的一點是，余浩到了六月份就正式大學畢業。據說他家裡的意思是希望他能夠盡快回家，就在他們廠的附屬中學，做一個音樂老師。

余浩不只一次跟她抱怨過，說自己從一出生，好像就被困在那個廠裡。那個廠是當年國家支援三線的時候建成的，廠裡有醫院、有郵局、有工人俱樂部、有幼兒園、小學、中學，廠就像是個小國家，他一直就未曾走出過那個國門。後來，他考上了大學，終於看到了外面的風景，現在卻又要回去了。

王慧問他：不回去不行嗎？

余浩沉默了，外面的世界很精彩、外面的世界很無奈，他不是不想自己去闖一闖。他也跟家裡好好溝通過，能不能給自己三年時間，讓他去大城市裡找找機會。（一五）

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