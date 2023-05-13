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雪落的聲音（六）

紅山玉

「嗨，我會告訴她，實在是對不起了。」彼得的回覆倒是滿快的。田敏心想，這還算好點，做了就要有擔當。

「那個地方是我家院裡最低窪的地方，每年春天都有很多積水。離房屋地基又那麼近，我們從來都避免讓那裡多積水的。你老婆的做法就是自私對吧，如果她再這樣，我們可就沒辦法接受了。我女兒說拍個照片放到網上，看看人們如何評價？」

像是一個很好的傾聽者的彼得馬上又回覆了短信，他說：「我不覺得有必要那麼做，我們知道了。」

田敏心想，人有臉、樹有皮，誰還不會顧及自己的臉面呢？既然彼得也道了歉，田敏的心一軟，回了一句：「就是開個玩笑，我不會那樣做的。」

「好有趣……」彼得回了一句。

田敏沒有再回覆他，她心想：這事有趣嗎？這僅僅是有趣那麼簡單嗎？她想起了秋天的一件小事，門前那棵粗大的梧桐樹總是落下很多葉子，卡羅拉跟自己說過好幾次。

「你可以給市政府打電話，讓他們砍了這棵樹。這棵樹掉太多葉子了。」卡羅拉這樣說著，彎下腰撿起兩片剛飄落到她家草地上的葉子。

田敏問卡羅拉：「你家搬來多久了？」

「十八年了。」卡羅拉牽著雷昂那多剛走出草地的腳又邁了回來。因為她看見又有兩片葉子飄了過來。

「這棵樹可不只十八歲了吧，這棵樹至少有三十歲了。」田敏看了看自家門前的這棵樹。卡羅拉終於牽著狗，離開了草地。卡羅拉不得不跑動著，才能跟上雷昂那多那四條小短腿。

那過去的十八年裡，卡羅拉跟前一任房主，建議過去砍這棵活得生機勃勃的梧桐樹嗎？（六）

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