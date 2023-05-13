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山崗上的野天鵝（全文完）

顧艷

張布琪撥通了母親的視頻電話，可母親說：「我在銀行裡呢，如果沒有事情，我就掛斷了，你早點睡吧！」

「沒事、沒事。」張布琪回應著，很快掛斷了視頻。

接著，張布琪來到書房。她要整理一下書櫥，把該拿的，拿回上海去。這時她又聽見了那個聲音，那個像男人輕輕吟唱的聲音。它們好像從牆壁裡出來，又好像是從天花板上流淌下來的。當她靜耳聆聽時，這聲音便消失得無影無蹤。這回她聽得清清楚楚、真真實實，根本不像毛里拉說的是她的幻覺。好在她要回上海去了，無論是什麼鬼東西，她都隨它們去了。

出發的那天清晨，張布琪叫來了Uber，兩只旅行箱放進了汽車後備箱裡。臨走前，她把房子的鑰匙，放在車庫門邊的密碼箱裡，抱著毛曉東坐進了車。此趟回上海，也許不再回山崗了。說真的，以後的日子怎麼樣，誰知道？

毛里拉聽見汽車聲，從屋裡趕出來時，Uber車正好朝著荒原的方向開去。他在後面拚命追趕著喊：「張布琪、毛曉東……」

張布琪頭也不回地走了。

毛里拉好像聽見兒子的哭聲，心疼極了。他氣喘吁吁的，一直追到看不見Uber的蹤影，才一屁股坐到地上，哭了。

也不知過了多少時間，他抬起頭來，看見小狗樂樂正乖乖地坐在他身旁望著他。他一把抱起了牠，站起身，沿著海邊往回走。他想起了母親，想起了母親的故鄉上海。在洶湧澎湃的藍色海洋裡，他彷彿看到了母親的影子、張布琪的影子、毛曉東的影子，而每一道波紋都有母親的低語、兒子的微笑、妻子的怒吼。在時間的滴答聲裡，變得廣大無邊，空明幽遠。（全文完）

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