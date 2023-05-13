阿力金吉兒／圖

明生回房間，戴上耳機打遊戲。惠強來了，背著個不小的背囊，看著像要去旅行。等惠強進入房間打開背囊，明生啞然失笑──裡面全是啤酒，而且還是冰鎮過的。還有牛腩蘿蔔和花生米。

明生說：「你跑來跟我喝酒，不怕你爸打你嗎？」

「我大姊休假回來了，我今晚也休假。」

「你大姊人不錯。」

「我說我想去跳樓，她就回來啦──」

明生說：難得你能脫身──你該早點說，我們找幾個朋友去歌廳吼一吼，或者去洗腳房放鬆放鬆。

惠強說：我宅在家裡的時間太長，有些不習慣外面的吵吵鬧鬧了，其實也沒心情去熱鬧的地方──前天你們大呼小叫喝酒，我耳朵嗡嗡響個不停，像有人捅了頭頂的馬蜂窩。

惠強又說：「我好想念廣州，想念我的女兒。」

「你老婆呢？你老婆怎麼總是不回來？」明生問。

「開始那年，她每個月回來一兩趟，最近這一年，沒來過我們梁丙子村了。過年的時候，甚至不跟我說一聲，就帶女兒回了娘家……好像我是個陌生人……她說女兒懂事了，這樣的爺爺、奶奶會令她受到驚嚇！」

「你們怎麼回事？」

「我們離婚了，女兒歸她，房子也歸她，她負責把女兒養大。」

「你不用給撫養費嗎？」

「我連工作都沒有，想給都沒法給。她是樓面經理，養得起我們的女兒。」

「房子值不少錢。」

「我們買那房子的時候，還不算太貴，她出一半錢，現在還在供。其實就算房子給我，我也供不起！」

「感覺你現在，除了一對需要你照顧的父母之外，已經一無所有。我都同情你啦。」為了調節氣氛，明生開了個不太合適的玩笑。

「我心灰意冷，她想怎樣就怎樣，我沒有心思跟她討價還價。」

明生不知怎樣安慰惠強。

惠強突然說頭暈得厲害，倒在床上呼呼睡去。明生過去推推他，讓他回家睡，他說他家是地獄，不想回去。也不是真的想睡覺，只是太疲勞了，得瞇一會。

小時候惠強闖了什麼禍要被父親揍，必定逃到明生家裡躲。明生身上發生同樣的事情時也一樣。在梁丙子村，脾氣最火爆的男人是惠強父親，第二名是明生父親。其實大家都知道，小時候的明生和惠強躲在哪裡，只是睜一隻眼、閉一隻眼。

明生取床單蓋在惠強身上，自己打開電腦看美劇 。是一部多年前的舊劇，《斯巴達克斯》，又黃又暴力的畫面讓他熱血沸騰，恨不得穿越去古羅馬參戰。因為他覺得，那是一場非常非常有情懷的戰爭。

但明生心思凌亂，總想著惠強家裡那些事。之前惠強曾對他說，在家照顧父母很辛苦，曾經幸福的家突然變成了地獄。明生說：既然這樣，為什麼不送他們去敬老院？

惠強說：聯繫過很多間敬老院，不是條件太差，不忍心送他們進去，就是收費太高，就算三個家庭合力，也無法承擔。像惠強父母這樣的情形，按中風 程度和體重收費，他父母加起來比同時供幾套房還貴。

明生去窗邊抽完一支菸，心情總算好轉。窗外的風真大呀，煙剛冒出嘴唇，就被吹得無影無蹤。然後明生回到寫字檯前，戴上耳機繼續看劇。

正看得入神，聽到身後有動靜，惠強趴在床沿吐。

「惠強你這個神經病！」明生跳了起來。

才喝了幾瓶啤酒，惠強並沒有醉，卻也吐了。他告訴明生，每晚等父母入睡以後，他都喝酒。買不起紅酒、洋酒，不想喝惹濕的啤酒，喝用來炒菜的廉價白酒，辛辣難入口，喝完用手指摳吐自己。久而久之，只要胃裡有點酒精就想吐。

明生又罵：你這個笨蛋，要吐幹麼不去廁所！

「我今天其實不想吐的，胃自己吐的──」

然後惠強回自己家睡覺。明生也睏了，在惠強製造出來的古怪氣味中沉沉睡去。已經搞過衛生，但空氣中仍然殘留著古怪味道。

也不知睡了多久，明生被樓下父母大喊大叫的聲音吵醒。起來去門口側耳細聽了一會，又回到床上睡回籠覺。母親早早起來，開著煤氣爐煮粥做早餐，卻跑了去看電視，硬生生把一鍋粥燒焦燒糊，連不鏽鋼小鍋都燒紅了。明生不明白，清晨的電視節目能有什麼看頭。而且，粥糊了的味道那麼大，母親怎麼能聞不到呢？

父親老了，揍不動孩子，有事沒事就拿老婆撒氣，更何況這天他老婆的確犯了錯。

明生很想再睡一會，但無法如願，反覆回味著昨夜的夢境。他夢到自己變成了斯巴達克斯，持劍騎馬於戰場來回奔馳，一個晚上殺敵三百。（三）