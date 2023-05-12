田敏可不這樣認為，自家的家園就得自己來捍衛。一個總是唱紅臉，那自己就唱白臉吧。

田敏放在水裡的凍西紅柿自己咧開了笑臉，一層薄薄的皮膚翻捲開來。當粉紅色的西紅柿和黃澄澄的雞蛋 在炒勺裡發出嬌艷可人的顏色的時候，門口響起了開門的聲音。

于向上開了門進屋後，一屁股坐在沙發上，說了兩字：換房。然後就打開電腦，在房屋銷售網站上瀏覽起來。田敏瞥了他一眼，心想：你裝什麼裝，你又不是今天才開始琢磨買另一套房子！

不過在她看老公第二眼的時候，她倒是一下子發現自己的丈夫今天的表情和往常不一樣。田敏心想，這自家的老實人心裡其實也是堵著的，誰願意讓別人在自己家的院落裡撒野呢？

「我剛才看見那娘兒們牽著雷昂那多，從咱家門前人行道走過去了。你別說，她連屁都沒放一個。那條破狗倒是衝著我『汪汪』了幾聲，她還不如她家的狗呢。」于向上一邊晃動著鼠標，一邊來了一句。這下田敏知道為什麼他臉色不對了。

「她看見我就應該說一句『對不起』的。可是她啥都沒說，，就晃過去了。」于向上扔下鼠標向廚房走去。「我餓了，今晚吃啥？」田敏心想：這人倒是真生氣還是假生氣？什麼都耽誤不了自己的一頓晚飯。

「卡羅拉當面都沒有說『對不起』，我找她丈夫。我還不信了，這兩人難道都是一個德行？」田敏放下熱氣騰騰的飯碗，拿起手機 給彼得發了她下午拍好的照片，一邊發送，一邊寫短信。

「彼得，你老婆將你家迴廊屋頂上的積雪，再一次扔進了我家的院裡，那裡成雪山了。我跟她說過之後，她還接著扔。請告訴她不要再這樣做。」（五）