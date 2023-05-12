雪落的聲音（五）
田敏可不這樣認為，自家的家園就得自己來捍衛。一個總是唱紅臉，那自己就唱白臉吧。
田敏放在水裡的凍西紅柿自己咧開了笑臉，一層薄薄的皮膚翻捲開來。當粉紅色的西紅柿和黃澄澄的雞蛋在炒勺裡發出嬌艷可人的顏色的時候，門口響起了開門的聲音。
于向上開了門進屋後，一屁股坐在沙發上，說了兩字：換房。然後就打開電腦，在房屋銷售網站上瀏覽起來。田敏瞥了他一眼，心想：你裝什麼裝，你又不是今天才開始琢磨買另一套房子！
不過在她看老公第二眼的時候，她倒是一下子發現自己的丈夫今天的表情和往常不一樣。田敏心想，這自家的老實人心裡其實也是堵著的，誰願意讓別人在自己家的院落裡撒野呢？
「我剛才看見那娘兒們牽著雷昂那多，從咱家門前人行道走過去了。你別說，她連屁都沒放一個。那條破狗倒是衝著我『汪汪』了幾聲，她還不如她家的狗呢。」于向上一邊晃動著鼠標，一邊來了一句。這下田敏知道為什麼他臉色不對了。
「她看見我就應該說一句『對不起』的。可是她啥都沒說，，就晃過去了。」于向上扔下鼠標向廚房走去。「我餓了，今晚吃啥？」田敏心想：這人倒是真生氣還是假生氣？什麼都耽誤不了自己的一頓晚飯。
「卡羅拉當面都沒有說『對不起』，我找她丈夫。我還不信了，這兩人難道都是一個德行？」田敏放下熱氣騰騰的飯碗，拿起手機給彼得發了她下午拍好的照片，一邊發送，一邊寫短信。
「彼得，你老婆將你家迴廊屋頂上的積雪，再一次扔進了我家的院裡，那裡成雪山了。我跟她說過之後，她還接著扔。請告訴她不要再這樣做。」（五）
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