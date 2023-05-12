山崗上的野天鵝（一七）

毛曉東長得壯實，喜歡父親帶他去山溝溝裡玩，喜歡在濕地裡赤著腳走來走去，喜歡吃甜食。他還跟母親一樣，喜歡吃中國菜，尤其喜歡吃糖醋里肌和糯米甜藕。

再過一年，毛曉東就要上學了。張布琪不想讓孩子在小鎮上學。為這事，她與毛里拉意見分歧，甚至都吵了幾次。吵到最後，張布琪歇斯底里地說：「孩子的事，要嘛你全管，要嘛就閉上你的嘴。」

毛里拉當然管不了孩子的。他要去學校上班，還要每天閱讀和寫詩，這都是雷打不動的事；他只能放棄，由著張布琪安排。他覺得女人就是煩，喜歡折騰。如果帶兒子離開小鎮，她能帶他去哪裡上學呢？

毛里拉感到奇怪。

其實，張布琪心裡老早盤算好了。她要帶孩子回上海讀小學去。這些天，她的免費舞劍培訓班已經結束，中文學習班也快結束了。當張布琪告訴毛里拉，已經把她自己的房子託管出去，準備回上海後，毛里拉一言不發，轉身拿來斧頭，把通道上白色的木欄都砍掉了。

「你瘋啦？」張布琪凶神惡煞地說。

「是的，我瘋了。」

兩個人你一句、我一句地吵了起來。這次毛里拉一點都沒有怕妻子，他好像豁出去了。毛曉東見爸爸、媽媽吵架，大哭起來。張布琪抱著孩子回了屋，「砰」一聲把門重重地甩上，嘴裡念念有詞地說：「瘋子、瘋子，再不要見到你了。」說著，她傷心地掉下了眼淚。

晚上等毛曉東睡熟後，張布琪在網上改簽了回國機票。比原定回國時間，足足提早了十天。好在機場 不需要測核酸了，減少不少麻煩。買完機票，上海那邊正好是午餐時間。（一七）