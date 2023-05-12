阿力金吉兒／圖

明生說沒事，他酒量不差，只是喝不慣洋酒。明生懷疑惠強故意灌翻自己，好讓大腦短暫失憶，不再被家中的煩心事干擾。他之前見到過惠強給父親洗澡，父子兩個你推我搡，像兩個體型龐大的孩子，正在玩一個莫名其妙的遊戲，看上去十分難堪，也十分危險。

飯後同學們說要去唱歌，明生興趣索然，叫醒惠強，和他一道打車回梁丙子村。

計程車剛剛停穩，惠強就開門衝出去，跪在池塘邊上狂吐不止。明生擔心他頭腦不清醒，滑進池塘淹死，一隻手扶著他的肩膀，另一隻手給他拍背，感覺十分彆扭。

明生小時候身體瘦弱，從小學到中學，多虧有同村的惠強照顧和保護，才不至於被別的同學欺負──所以明生其實不習慣照顧惠強，一直都不習慣。

惠強吐完，推開明生，自己搖搖晃晃扶牆，慢慢走著回家。剛才又下過雨，路面濕滑，明生怕惠強摔倒，小心翼翼跟在他身旁。惠強倒也沒全醉，還知道掏鑰匙開門。但他十分搞笑地試了幾次鑰匙，都還在小孔周圍滑來滑去。鑰匙跌落於地，惠強伸直左手撐在牆角，右手環起墊著額頭，趴牆上大口喘氣。

明生撿起鑰匙開門，扶惠強進屋。惠強父母的房間在一樓，很大的房間裡有兩張並排單人床，看著像酒店的標間。能摔壞的都被惠強父親摔壞了，現在這個房間除了床，什麼也沒有，顯得很空曠。

剛一進屋，惠強就掙脫明生的手，搖搖晃晃走回院子，脫到只剩內褲，用涼水沖身體。他一年到頭都洗冷水澡。明生想離開回家，又擔心惠強腦子未清醒，鬧出事故。惠強坐在給父母洗澡的、中間有個洞的椅子上，讓明生拿水管噴他。明生開玩笑說：如果這是消防水龍頭，保證噴得你鬼哭狼嚎。

突然傳來惠強母親的怒吼：「惠強你一個晚上死哪裡去了？我拉了屎你也不管，你想要臭死我嗎？」

惠強聞言起身，腳底打滑，黑熊般摔倒在地，明生嚇得頭皮發麻。惠強坐在地上，揮手說：「明生你快回家──你再不走，一會我媽連你也罵！」

明生走出惠強家，聽到惠強在裡面怒吼：「要死你就趕緊死，趁我還活著，能給你們送終！我快就要被你們弄死了，你們知道嗎？」

回家的路上，明生被鄰居留在屋外沒關的狗幾乎嚇破膽，想伸腳踢牠，又怕牠咬傷自己，恨得咬牙切齒。

母親聽到明生進屋，披衣起床，讓他喝鍋裡熱著的老火湯。明生十分討厭父母做的老火湯，太濃、太膩。不想喝，但每次又不得不喝。他說：媽你快回去睡，我洗完澡就喝。

等他只穿著小內褲，從洗澡間出來，見到母親坐在客廳等他，有些尷尬，趕緊回洗手間，把黏有惠強嘔吐物的長褲重新套上。母親大人親自端來湯，看著明生一滴不剩喝完，才心滿意足地回房睡覺。

明生不停打飽嗝，心情又壓抑、又惆悵，去廁所摳喉嚨，把剛喝進肚子的老火湯和之前喝的酒全部吐乾淨。

大風把窗外的黃皮樹吹得嘩啦作響，雨突然劈里叭啦又下了起來。父親幾乎是從二樓的房間衝出，上下三層樓跑上跑下，逐個檢查一遍窗戶，又迅速回到房間關燈睡下。整個過程父親像在夢遊──他沒有跟明生說話，甚至沒看明生一眼。明天依然坐在客廳發呆，感覺父親極像《武林外傳》中誤吃了千年人參的佟掌櫃。

第二天，明生下班後和女朋友吃飯，在外面的酒店過夜。他在家裡待著，總覺得壓抑，時不時找個藉口去外面住幾天。

父母不喜歡明生的女朋友，嫌她瘦、嫌她看著太狐媚，堅決不同意明生娶她進門。明生無法改變父母的態度，只好改變策略，打算等到女友懷孕顯懷，才跟父母攤牌。明生知道，父母其實嫌自己的女朋友是外省人，普通打工妹。在唯讀過小學的父母眼中，讀過大學的明生十分了不起，應該娶縣長的女兒為妻。

明生正在外面與女朋友吃飯的時候，惠強打電話給他，就昨晚的事情致謝和道歉。明生說：大家老同學，你說這些有的沒的幹麼呢？

又過了一天，天已放晴，但風更大了，沒法關嚴的窗戶時不時被吹得啪啪響幾下。秋天以後，明生覺得自己家十年前建的房子，沒有哪裡不漏風。不知這天是舊曆初幾，夜晚的天空漆黑一團，沒有星星，也沒有月亮。他去露台晾衣服時，被漆黑一團的天空嚇到了，突然覺得心煩意亂。（二）