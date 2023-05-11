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加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

當時的月光（一三）

郁嘉茵

王慧低著頭，不說話。

「你放心，我叔叔不會為難余浩，也不會為難你。就像我說過的，我叔叔只是覺得孤單，想找個單純年輕的女孩子陪伴他一段日子，僅此而已。你不行，我們再找別人。如果余浩願意，還是可以回去彈琴的。」

「求你別再說了。」王慧低著頭說，她覺得自己有點發燒。

回到宿舍裡的王慧確實在當天夜裡，就燒了起來，也許是高燒夢裡的囈語引起了下床起夜的方曉燕的注意，她摸了一下睡在下鋪的王慧的額頭，滾燙的溫度讓她大吃一驚。她找到了退燒藥，倒了水，扶著王慧吃了藥，又把毛巾打濕，小心地敷在她的額頭上。

從後半夜到凌晨，她沒再回到上鋪去睡覺，而是在王慧的腳邊靠著牆坐著，每隔一段時間，就把王慧額頭上已經變溫的毛巾再次打濕。清晨的時候，出了一身汗的王慧覺得好多了，她注意到方曉燕正彎著腰，在地上的臉盆裡擺毛巾。她虛弱地說了聲「謝謝」，方曉燕壓低了聲音笑著說：「不用謝，我媽總是生病，我從小就會照顧病人。」

晨曦的微光照在方曉燕的身上，為她鍍上了一層暖暖的光環，讓此時此刻正在照顧人的方曉燕顯得格外溫柔，從王慧的角度望過去，方曉燕有種內斂的、慈悲的美。

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方曉燕媽媽的身體是在來年春天徹底不行的。那段時間，方曉燕幾乎天天哭。不光是為了自己母親的病，也是因為自己教的那個女孩子一家移民去了加拿大，她丟了穩定的家教收入、不過那家人還算夠意思，又把她介紹給了另一個做生意的朋友。那家的是個兒子，方曉燕精心準備了教案，可她去了幾次就被辭退了。（一三）

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