院子裡的夏天總是那麼惹人憐愛。綠油油的韭菜、紫色的圓滾滾茄子和翠綠的青椒，哪一樣不都是自己的最愛？自己每一年都會把親手種出來的蔬菜 ，分享給卡羅拉一家。彼得每次見面，都一臉誇張地說：你家的西紅柿太美味了。

那些美味的西紅柿就換來今天卡羅拉又一次的目中無人？田敏想起來，卡羅拉好像連一句「對不起」，都沒有親口說過。

于向上在學校的時候，就收到了田敏的短信。田敏說鄰居卡羅拉惡疾重犯了，她再一次把自家的雪扔進了咱家的院裡。且不說那裡有著那棵半死不活的丁香樹和今年夏天結了三枚小枸杞的枸杞樹，單單是那條排水管道，就經不起卡羅拉這一鍬一鍬雪的捶打。

「算了吧，不就是一些雪嗎？春天化成水後，就什麼都沒有了。」于向上到什麼時候，都是一副老好人的樣子。得饒人處且饒人，是他一貫的作風。

田敏本來不想跟他說，心想說也是白說，還能指望這樣一個老實人，給出什麼解決辦法，那估計得太陽從西邊出來才行。但是除了丈夫，自己還能跟誰叨咕一下呢？總得有一個傾聽者吧！

卡羅拉不說「對不起」，總得有一個人說「對不起」。田敏心裡想著這件事情，自家還得找人說道說道，總不能就這樣吃了啞巴虧。她不打算再跟丈夫交流這個問題，因為她知道交流也沒有用。自家的男人自家人知道，他永遠不會是一個自帶鋒芒的惹事的人，哪怕別人欺負到家門口，欺負到自家的院子裡來了。于向上在沒出國的時候，就是單位裡的老好人，從來不跟任何人紅過臉。（四）