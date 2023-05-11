山崗上的野天鵝（一六）

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自從張布琪嫁給毛里拉後，山崗上的三座房子實際只有兩戶人家了。毛里拉用白色木欄，將兩座房子的通道連接了起來。張布琪一早去自家後院教舞劍、午後去自家客廳教中文，都走白色木欄通道。後來毛里拉嫌孩子吵，影響他寫詩，她就索性帶著孩子，回到自己的房子。

此後，每天黃昏，毛里拉從學校下班回來，就躲進自己的小屋閱讀和寫詩。不到一月，家裡到處是空酒瓶、可樂罐，桌面也積滿了灰塵。開始張布琪還隔三差五地去打掃，實在忙不過來，就只好隨他去了。但院子裡的粗活，每星期她都逼著毛里拉割草，有時還逼著他給樹木施肥、剪枝。幾乎每天都差他去小鎮買東西，不是買奶瓶，就是買尿不濕等，還逼著他刮鬍子。這使懶惰慣了的毛里拉非常不情願，有時忍不住妻子的囉嗦，兩個人就吵起來了。

毛里拉覺得娶了妻子、有了孩子，完全沒有了自己的自由。張布琪覺得這個毛里拉，遠沒有他父親弗蘭克好。弗蘭克不僅熱愛中國、普通話說得不錯，還資助過貧困地區建造小學。最重要的是，他還不忘留下遺囑，給她一個能夠遮風避雨、抵擋冷雪酷日的家。而毛里拉除了在學校裡教英語課、寫幾首破詩，幾乎沒想過為別人做些什麼。

因此，一到夜深人靜，張布琪就會想起弗蘭克，想著他的好，也想著他差強人意的地方。她覺得世界真奇妙，沒想到弗蘭克當年讓她打掉了孩子，如今卻生了一個他的孫子。

毛曉東一天天長大，五歲的他，每天早上跟著舞劍學員一起學劍。獅子搖頭、懷抱日月的動作，做得有板有眼，贏得大家的稱讚。（一六）