阿力金吉兒／圖

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雨停了，秋風吹得屋旁的黃皮樹沙沙作響。果樹離房屋太近，有風時枝葉能刮牆。明生穿過兩條巷子去找惠強，微涼潮濕的秋風一下一下颳在臉上，讓他感覺舒適的同時，又有那麼一絲不安。

明生剛剛大學畢業幾年，在房地產公司做事。春天時倍覺孤單和脆弱，也覺得迷惘，想讓自己過得舒適點，就從廣州總公司申請回到老家台山的分公司，參與一個新的樓盤專案。

一位中學同學從海外歸來請吃飯，明生與同樣是梁丙子村的同學惠強約好，一起赴宴。但明生在惠強家門外沒有拍門，因為他聽到院裡惠強與他父親的對話：

「剛下完雨，風颳得這麼大，你讓我洗澡，是想冷死我嗎？你這個不孝子！」

「現在是秋天，又不是冬天，冷什麼冷！每天喊你洗澡，不是說風大就是雨大。三天沒洗啦，整條村子都讓你弄得臭氣熏天！」

「燙！燙！燙！你這是在褪豬毛啊？！」

「一會說冷、一會說燙，你閉嘴，讓我安靜給洗完行不行？再大喊大叫，全台山都知道你在洗澡啦──」

伴隨著父子倆的鬥嘴，明生又聽到院子裡流水聲嘩嘩作響。突然傳出一聲惠強父親的怒吼，緊接著是一陣乒乒乓乓的聲音，應該是架子被推倒，一口氣跌落好些東西。

明生退回到巷口，靠牆蹲在潮濕的青石上抽菸。如果不是下雨到處都是水，在這涼兮兮的青石上枯坐發呆，也挺舒服。

之前有一次明生去找惠強，正想推開半掩的門進去，聽到惠強在院裡號啕大哭。從此以後每次去惠強家，都要在門口等會，確定裡面沒有異響才敲門。

半小時以後，明生估摸惠強已經忙完，發信息讓他出來巷口會合。

惠強的頭髮在滴水，身上飄著茉莉花香沐浴露的味道。他效率挺高，半小時內不僅幫父親搞完衛生，自己也快速沖了澡。他臉上有瘀青，不知是自己不小心撞傷，還是被父親打的。他父親脾氣暴躁，中風 半癱後一肚子怨氣，天天罵雞罵狗。老婆也中風後變本加厲，連老婆的祖宗十八代都罵，還摔盆摔鍋，攻擊身旁的惠強。

看見明生留意他的臉，惠強說：你猜得沒錯，是我爸打的。他冷不丁就朝我臉上揮拳，躲得過初一，躲不過十五，總有一次要被他打中──有時真想讓他把我打死算了，最好小時候就把我打死，以免除我現在過的這種人不人、鬼不鬼的生活──我媽也罵我、打我，他們怨我、恨我，好像他們現在受的這些苦，全都是拜我所賜……

「我們出去幾小時，你爸媽在家，不會有事吧？」明生問。

「餵飽了他們，穿上『尿不濕』，應該能撐幾個小時。」

惠強父子二人身高都超過一米八，同樣的巨熊體型，兩個人加起來差不多四百斤，他母親也是又高又壯的女胖子。上個月惠強父親發脾氣，打黑了他的眼眶，他那幾天不好意思出門，託明生帶東西，其中就有成年「尿不濕」。幾塊錢一張的「尿不濕」，惠強父母每天都要用幾張，此項花費不算少。

父母生病之前，惠強家裡的幸福指數相當高。

惠強中學畢業後去廣州打工，慢慢變成了一位出色的廚師。他去廣州打工，是因為他姊姊衛校畢業後，留在廣州做護士，嫁了個做醫生的老公。還不到二十五歲，惠強就結婚，並且有了個女兒。妻子是同一間酒店的樓面部長，天使 面容、魔鬼身材，外形條件十分出眾。

後來惠強的二姊也嫁了去廣州，她丈夫是大姊他們醫院的行政人員。用惠強的話說，二姊夫沒啥本事，整天只知道誇誇其談，不著邊際，唯一的優點是熱中於做家務，無微不至地照顧老婆、孩子，時常吹牛說自己做菜的本領，比一級廚師梁惠強高明。

惠強父母在家裡種點青菜，自己吃不完的拿去市場賣，小日子過得安穩自在。未曾想，惠強父親三年前中風，母親辛苦照顧了一年，自己也中風，還好程度沒有父親高。惠強只好辭了工作，回家專職照顧二老，家庭開支由他兩位姊姊負責。

同學聚會熱鬧，有從香港 海關帶過來的免稅洋酒。

惠強沒一會就醉得軟綿綿，仰面張嘴，倒在包間的沙發上死睡，發出很大的鼻鼾聲。他喝不慣洋酒，卻大口大口喝。明生跟服務員取來一張乾淨的明黃色桌布，蓋在惠強身上。有人說惠強黃袍加身，又有人說，如果惠強酒精中毒，最好送醫院。（一）