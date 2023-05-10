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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

當時的月光（一二）

郁嘉茵

出了大門，她有點傻眼。這是她完全不熟悉的郊區，附近看起來人煙稀少，不像是有公共交通工具的地方。

她又走回到大門口，問門口執勤的保安，最近的公交車站在什麼地方。保安隨手指了一個方向說：「走大概四十分鐘，有一個車站。」

王慧說了一聲「謝謝」，朝那個方向走去。

一路上都沒有什麼車，天也暗了下來，王慧心裡很是發毛。她感到了徹骨的寒冷，不僅僅是因為天氣，更多的是對於剛才湯明跟她說過的話，她現在才一點一滴地回過了神來。

她以前聽說過，也在電視裡看到過這樣的故事，第三者、婚外情、小蜜傍大款，但從來沒有想過，這樣的事會發生在自己的身上。而且細想一下，當個第三者似乎還高貴一點，因為還可以說是為了愛情，最起碼人格是平等的。現在呢，自己只是有錢人眼中一塊會喘氣的、明碼標價、供人發洩慾望的肉罷了。想到這裡，王慧覺得自己墜入了糞坑一般骯髒的奇恥大辱裡，她終於淚流滿面。

走了將近半個小時，路上的車漸漸多了起來，可還是沒有見到出租車。天上開始飄雪，王慧忍不住罵了一句髒話，雙臂緊緊地抱住自己。一輛車卻在自己的身邊減速停了下來，車窗搖下來，竟然又是湯明。

他看著王慧的樣子，生氣地說：「媽的，司機騙我，說把你送到公車站了，看我回去不收拾他。」

王慧不理他，繼續往前走。

「上車吧，別感冒了，生我的氣也別把自己弄病了啊！」湯明叫住她，「是我把你從學校裡叫出來的，怎麼著也得把你安全送回去吧，要不然我豈不是罪過大了。」

王慧冷得牙齒直打顫，她聽湯明的口氣也挺真誠，就不再逞強，上了車。

「今天的事，別跟余浩說，就當沒發生過吧。」湯明說，「畢竟也是一起奮鬥過的戰友，以後也還是朋友嘛。」（一二）

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