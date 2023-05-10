山崗上的野天鵝（一五）

「啊，弗蘭克？」張布琪近乎尖叫了起來。

「怎麼啦？」

「你看看你母親寫的，你是弗蘭克的兒子啊！」

「這怎麼可能？」

毛里拉抓起母親的筆記本，但根本看不懂中文字。這時，一張照片從筆記本的夾頁中飛落下來。張布琪從地上撿起來說：「看，你母親和弗蘭克的合影。」

毛里拉簡直驚呆了。他將母親和弗蘭克的合影看了又看。他想，那時候他們那麼年輕，那時候一定還沒有他。的確，這個事實給毛里拉打擊很大，他完全沒想到，自己的親生父親就是弗蘭克。

「我們是母子。」張布琪冷靜地說。

「我們是夫妻。」

「好吧，就當沒看見你母親的筆記本，沒揭開你的身世之謎吧！」

自從知道身世後，想不鬱悶是不可能的。毛里拉經常獨自呆呆地坐著想些什麼，有時他想著、想著，就掉下眼淚來了。

臨盆前的某日，忽然羊水直流，很快濕透了一條褲子，又濕透了一條褲子。毛里拉慌亂極了，不知道該怎麼辦。倒是張布琪鎮定自若，換上漂亮的外套，把長髮梳成了辮子，洗臉、化妝了一番後，對毛里拉說：「去醫院。」

一到醫院，躺到產床上，孩子就迫不及待地「哇哇」哭著出來了。醫生說是個男孩子，給張布琪看了孩子的小雞雞，然後稱重量，說：「七點三磅。」

張布琪十分驚訝，自己這麼大的肚子，孩子才七點三磅，也就是六斤六兩。

毛里拉有了兒子，心裡自然是高興的。他要給孩子取名毛傑夫，張布琪反對。張布琪給兒子取名毛曉東，與一代中國偉人只差一個字，意在毛曉東雖然出生在美國，但他永遠是個中國人。（一五）