百歲壽誕的吉祥物（全文完）

只有老三廖啟東意識到，廖家兄弟姊妹如果沒有阿美和那邊四個小孩，恐怕早就分崩離析，各種小矛盾演化成大矛盾也說不定。他有時候覺得，他們這邊的存在恐怕對那邊更有意義，要不是他們，那邊的幾個小孩不會拚了命讀書、拚了命好好做人。老太太和阿美都是這個家的吉祥物，是他們這些人拚命賺錢撐場面的動力和見證。

他兒子不以為然：「是那種招財貓嗎？不會吧，兩個沒文化的老太太。」

廖啟東覺得很失落，中華傳統文化就這樣被新大陸粗糙的、蠻荒的、簡單的文化，輕易地替換掉了。

廖啟明看大家不再反對請那個女人和她四個兒女的大家庭，參加母親的百歲壽宴，他也就不再多說什麼了。他走出三弟家十年新的五千多尺大宅，拄著有四個爪支撐的手杖，慢慢朝一個街區外自己的宅子走去。

他最近總覺得自己足夠老了，可能快死了。人老了之後，離得越近的日子越想不起來，頭腦中總想起幼年的歲月，想起很久、很久之前的故人。他的童年和少年時期沒太多同伴，身邊一直都是阿美。阿美家住的是他家的偏房，他家裡的粗笨家務是阿美和她娘做。為了掩飾地主階級依然在剝削貧下中農，外面的農活都是他和阿美一起做。他們彼此習慣，也很自然那樣。要不是十八歲時分開，他以為這輩子都要和阿美在一起。

他們都老了，都有一大堆子女後代。這些年他們從未私下見過面，一大家子人見面時，他們的目光也沒有觸碰過。即將入土，唯一的念想就是見見小時候的玩伴。阿美不是別人，不是別人眼裡廖家的吉祥物，是他人生起始那二十年裡最重要的夥伴。（全文完）