薛慧瑩／圖

這是一個不一樣的冬天。這一個冬天的雪幾乎全部都集中在一月底這幾天，城裡連續下了兩場將近三十釐米深的雪了，彷彿老天一直在積蓄著滿腔的能量，在華人 最忌憚的數九寒冬中的三九天最後幾天裡，終於開始發威。田敏覺得自己常用的「鵝毛大雪」，已經無法形容今年冬天的落雪量了。雪花將大地裝扮成一片無邊無盡的白色，彷彿全世界都在哀傷之中，彷彿全世界都在為那些因為病毒而離開這個世界的人們，披上潔白的孝裝。田敏家院子裡原本有兩米多高的櫻桃樹，已經只剩下一米來高的高度。那棵只有兩歲的南國梨樹苗大部分都看不見了，彷彿成了冬天裡的真實版縮頭烏龜，將整個身子埋在厚厚的雪堆裡。或許小南國梨樹苗也在做著春天的美夢吧。

田敏舀了兩碗大米放進電飯鍋中，淘米、接通電源、按下按鈕。隨後她轉到電爐旁邊，將昨日做好的東北酸菜白肉鍋放到最大的爐盤上，打開上方抽油煙機的燈。兩只燈泡睜著昏黃的眼睛，看著她忙來忙去。偶爾田敏走到臥室那邊，她想看看放學的小女兒的身影，是否很快就出現在人行道上。看著窗外來來往往的車們，對面公園另一側幾家鄰居門前的聖誕燈火，仍然五彩斑斕，雖然聖誕已經過去快一個月了，小區裡的人家仍然讓自家門前的燈光閃耀著。

田敏看著自家門前梧桐樹上眨巴著眼睛的燈火，忽然笑了一下。她想起平日從來不講究浪漫的先生在融入本地的節日這一點上，還是可圈可點的。是的，我們來了快二十年了，田敏自己對自己說。二十年，彈指一揮間，可是我們真正融入了這裡的生活嗎？在鄰居卡羅拉的眼裡，我們和他們一樣了嗎？田敏自己打斷了自己的胡思亂想，她走回廚房。

窗外忽然又傳來一聲響，這次彷彿是來自卡羅拉的院子裡。透過兩截窗簾中間的縫隙，田敏看到天邊一輪碩大的淺黃色月亮，正冷冷地看著人間。旁邊有一顆特別亮的星星跟在月亮身後，田敏知道那是金星。金星時而嘻皮笑臉地眨一下眼睛。唉，星星、月亮，你們怎知道這土地上螻蟻們的生活？田敏看著天空，心中輕輕地感嘆了一句，回到廚房打開冰箱，拿出一盒豆腐，準備做麻辣豆腐，那是家鄉的味道。

這時候她一眼瞥見了電飯鍋，是的，電源接通著，但是她發現自己竟然忘記了按下煮飯的按鈕，自己按下的是保溫的按鈕。白花花的大米粒們一聲不吭，一直是在電飯鍋裡泡著澡，享受著地道的冷水浴。

田敏苦笑了一下，自己以前可曾有過這樣的失誤？那一聲聲間或響起來的「砰砰」聲，打亂了田敏日常最正常又最普通的生活節奏。那可是你家的雪，但是你扔進的是我的院落，我的院落那是我的領地。我自己的領地怎麼能夠允許別人侵犯呢？

最重要的不是那座雪山在春天到來的時候，會化開滿院子的水。田敏覺得最重要的是，她從卡羅拉那裡獲得的是一種輕視。這院子明明是我的家，憑什麼你卡羅拉將自己家門廳迴廊上的雪，硬生生栽到別人家的院落裡？一排黑色的柵欄，劃分出來兩個不同的院子。院子各自有各自的主人，那是各自不容侵犯的領地。不然鄰里之間何必需要一排排隔開院子的柵欄呢？

對，領地。這兩個字才是自己最珍愛的東西。田敏覺得自己找到了心底裡最痛的那個點位。自古領地就不可侵犯，動物都知道，用自己的糞便圈好自己的領地，何況人類呢？

電飯鍋終於發出「咕嘟咕嘟」的聲音，大米的香氣從飯鍋蓋子那個小孔裡冒出來，廚房像是被米香包圍了一樣。天邊的晚霞不知道什麼時候，也消失得一乾二淨。夜色漸漸襲來。

田敏勸說自己不再去想窗外牆根下冒出來的那座雪山，她開始思考晚餐做點什麼好吃的菜。她想起樓下冰櫃裡冷凍著的那些西紅柿，那是夏天自家院子的收成。那些仍然有著紅撲撲臉蛋的圓圓的西紅柿，讓她想起來那美好的夏天。（三）