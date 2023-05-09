「我知道你現在感覺自己的自尊心受了傷，我說的這些都是對你人格的一種侮辱。自尊心人人都有，我也有。可是，有什麼用呢？」湯明擺擺手說，「像你這樣的女孩子，我以前也見過，無非就是，兢兢業業寒窗苦讀十二載，考入大學裡，找個小帥哥開始戀愛。什麼初戀、初吻、初夜在一年之內統統經歷，然後呢，畢業後能成的有幾對？大學四年裡風花雪月、尋歡作樂，不小心的還得去做幾次人流，換回來的是什麼呢？還不是人才市場擠破頭地去找一份文員的工作，上了班以後，掰著手指頭數著鋼鏰過日子……

「你別把像我叔叔這樣的生意人想得太壞、太複雜，最起碼他可以真誠地面對自己的慾望。他想要得到什麼，會用等價的東西去換，這已經比很多花言巧語，誘騙女孩子上床的男人強很多了……」

「你說對了，你現在說的話，確實是對我人格的一種侮辱。不僅是我的人格，還有余浩的人格。你應該慶幸，他現在不在這間屋子裡，否則肯定會打你一頓的。」

湯明還是笑笑地說：「王慧啊，天底下漂亮的女孩子不只你一個，有了機會不把握住，很快就落到別人頭上了。再過十年，不，用不了十年，再過五年，你的這個年輕漂亮就得打個對折，再過五年，再打個對折。到最後，美元、歐元變成泰銖、越南 盾，到最後就成了冥幣了。實話跟你說，其實也不是非你不可，你只不過是碰巧被我叔叔看到，看入眼了而已。」

王慧的心裡像喝了一大碗蒼蠅粥一樣惡心，她快步離開了。走出別墅，司機已經笑盈盈地等在那裡，看她走過來，司機貼心地把車門打開。王慧繞過車，倔強地一路走出了別墅區。（一一）