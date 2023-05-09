百歲壽誕的吉祥物（五）

老太太很會保養，一日三餐吃得少而精，早睡晚起還有午休。醒來領著一隻貓、一隻狗巡視前庭後院，再進屋喝下午茶、吃點心。她的長壽祕訣是萬事不過問、萬事不操心，除了每年生日前問：「那個人還沒死嗎？她怎麼那麼能活？」

她忘了那個女人和她的大兒子同年同月生，只記住剛去香港 的那些年，老頭子總在她那邊住，來了溫埠，還是去她那邊。她倒不是稀罕老頭子那個人，只是覺得在子女面前失了顏面。

廖啟明每次都答：「阿媽，她比我小三天。」

有時候忘了他是老幾，問出口又想起來，她會扭開腦袋說：「你吃過她娘的奶，我知道。」

大妹廖啟霞鼻子嗤一下：「那邊的洋鬼子女婿真討厭，一身的毛。」

老太太畢竟是大戶人家出身，不肯光明正大地講人壞話。她覺得笑是沒關係的，所以她每次都會笑，笑了還笑。後來，小妹交了一個鬼佬男朋友，大妹就不好再罵洋鬼子了。

再後來，小妹又換了一個伊朗 男朋友，既是洋鬼子，也是穆斯林，一家人都不喜歡。可小妹單身太久了，他們懷疑過她的好幾位親密女友是她的同性戀 人，著實忐忑了二十多年。謝天謝地，她四十好幾終於肯交男朋友，就連最保守、最苛刻的大姊也不敢挑剔種族。

老太太很早就知道，她身邊除了小女兒，再也不會有別人肯陪伴。無論小妹找什麼樣的男朋友，她都笑咪咪地接待。廖啟霞不能說那邊的洋鬼子女婿之後，開始叫那個人「小矬子」。後來，老太太年紀太大了，骨架縮了許多，比阿美矮了大半個頭，大妹連「矬子」都不能講了，只好罵她「小老婆」。（五）