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雪落的聲音（二）

紅山玉
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

今年是田敏一家搬到這房子的第五年，也是第四個冬天。她不知道以前卡羅拉是否就這樣積習難改，至少在田敏看來，換做是自己，她和先生說什麼也不會將自家積雪扔到鄰居家的院子裡。

難道只因為自己是移民？是外來戶？田敏的心頭偶爾也會這樣猜想。正這樣胡思亂想，院子裡又傳來「砰」的一聲，田敏知道，那是雪落的聲音。而讓聲音發生的，自然又是卡羅拉。

田敏站起來，第二次打開窗戶。她看著卡羅拉說：「你可以在中間清理出一條通道，然後你再除雪，鐵鍬一推，雪不就直接掉下去，不就方便了嗎？還用得著那麼用力扔到我這邊來嗎？」田敏壓抑著胸中的怒火，給卡羅拉指出一條明路。這次卡羅拉點頭稱是。

北風從開著的窗戶吹進來，順著田敏的袖口灌進手臂。冷氣沿著手臂上升，田敏突然打了一個寒顫，鼻子裡一陣癢，不自覺打了兩個好大的噴嚏，好冷的天。此刻田敏覺得更涼的是自己的內心。卡羅拉她怎麼會連續兩年這樣做？人有臉、樹有皮，難道卡羅拉沒臉沒皮？

關上窗戶，田敏坐在電腦前，繼續查看貨船的信息。從美國查爾斯頓港出發的貨船，從開船日到預計到港時間，顯示長達三個月船期。三個月，是一個季度，而一年也僅僅四個季度而已。

這世界變成了怎樣的世界？這人又是怎樣的一個人？

田敏輸入另一家船公司的倉位，查詢另一票貨。仍是美東港口，這次換成了薩凡納港，從開船日到預計到港日，整整八十三天，也將近三個月了。何況這還是預計到港時間，後面是否發生變化還未可知。

一個「煩」字湧上心頭。遙想從前，不，就是去年的話，船期也不至於如此之慢。可是今年無論從哪個港口出發的船，可以裝一萬個集裝箱的貨船都變成了海上爬行的蝸牛，走走停停、停停走走。而且走的是蛇形一樣的彎道，恨不得能夠繞行世界上所有的港口。這樣的日子何時休？真的是要愁煞人的日子啊！

又是一聲「砰」的聲音從窗外傳來。田敏這下連站都沒有站起來，她心想自己還能說個啥呢？難不成要一直開著窗戶，看著卡羅拉一鍬一鍬鏟雪不成？自己哪裡有這樣的時間呢？

田敏忽然想起去年看到的新聞，在賓州發生的真實事件：因為鏟雪起糾紛，有男子殘忍槍殺了對街正在掃雪的鄰居夫婦。警方說，男子槍殺了這對夫婦後，回到家中，用另一支步槍自殺。檢察官表示，他們之間一直存在糾紛，關於處理和清掃積雪的問題。兩家一街之隔，掃雪時會把雪堆向對街的房子。

田敏想，究竟是多大的矛盾和糾紛，才會讓鄰里間發生這樣的人間慘劇呢？自家和鄰居卡羅拉家一向關係友好，也正是這種看上去很友好的關係，才讓田敏不好跟卡羅拉翻臉。可是自家就要這樣一直忍下去嗎？房簷下一個下午長起來的雪山在田敏的心裡，變幻成一團荊棘叢生的小雪山。看著那座山，田敏彷彿看到了故鄉秋天田野草叢中的野蒺藜一樣，扎在心上有一種說不出的痛。

窗外時常還傳來響聲，田敏知道那是什麼聲音。她不願意去確認那雪落下的聲音是在自家院子這邊，還是在卡羅拉的院子裡。難不成再打開窗戶，再跟卡羅拉說？還有意義嗎？只要你關上窗戶，她就又那樣做，你能拿她怎麼樣呢？田敏忽然明白了，或許鄰居卡羅拉就是這樣想的：我就這樣做了，你能拿我怎麼樣呢？是的，我不能把你怎麼樣，我還能學那名槍殺鄰居的男子嗎？

今天的傍晚，田敏比往常早一些時間將客廳的窗簾拉上。窗簾擋住了外面血紅的夕陽，也擋住了所有的喧囂，這喧囂裡自然包括了卡羅拉鐵鍬下發出的聲音。除了偶爾能聽見幾聲紅雀的啁啾，院子裡彷彿一下子靜了下來。其實田敏知道，不是院子裡靜下來了，是自己的內心正趨於平靜。田敏問自己：你還是那個點火就著的女漢子嗎？（二）

賓州 檢察官 移民

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