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WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

當時的月光（一○）

郁嘉茵

王慧覺得自己好像已經嘔出了一點東西，又或者是泛起來的胃酸。她趕緊嚥了一下。

「那你嬸嬸，怎麼辦？」王慧擠了半天，擠出來這麼一句話。

「我嬸嬸知道的。」湯明大大咧咧地說，「她身體不好，早年跟著我叔叔出來創業，吃了很多苦。現在生活好了，她也明白我叔叔的生活裡，總是要有人陪伴的。陪伴的人可以有，多少都可以，但是湯太太只有一個。」

「你的意思就是，如果我同意陪你叔叔，余浩就可以出國留學？」

「不僅僅是這樣，我叔叔會對你很好的。衣食住行還有將來的工作事業，他都會幫你安排得很好。」

王慧再也聽不下去了，她說：「所以你現在是來做說客，勸我賣身嗎？」

「也不用說得這麼難聽。」

「本來就是啊，我陪睡，然後余浩就可以進娛樂圈。恐怕當初讓余浩去酒店彈鋼琴，也是布局的一步棋吧。」

「沒有、沒有，那倒是不至於。余浩去那裡彈琴是巧合，你去看他彈琴被我叔叔看到也是巧合，也許這也是緣分。」

王慧想起那天穿著燕尾服，笑起來英俊無比的余浩，還有自己把頭埋進他胸膛裡心底的幸福和安心。卻不知，同一個時刻，在自己看不見的地方，早有一雙惡心的眼睛盯上了自己。

「你好好考慮、考慮，因為在某種程度上來說，這也算是一種交換。我叔叔是生意人，最講究的就是公平。」

「你不用說了，我不會同意的。全天下可以讓余浩彈琴的地方不只有那一家酒店，娛樂圈也不只你這一家娛樂公司。」王慧站起來，看著湯明說：「自己想找女人卻不敢出面，還讓自己親愛的侄子出來當皮條客，你叔叔真的是可以。」

湯明還是笑笑地看著他。她的話沒有讓湯明的表情鬆動一分。（一○）

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