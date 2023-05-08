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德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

山崗上的野天鵝（一三）

顧艷

她用本質的、樸素的筆調，塑造男主人公、介紹他的親戚、起草著他的遺囑。她用好幾段文字講述他的右腿截肢後，雙眼望著天花板的情景。

寫到這裡，張布琪望望窗外，路燈已經亮了，樹籬在燈光下閃爍。她站起身時，那個一直讓她困惑不解的聲音又響了起來。先前她覺得像一個男人輕輕吟唱，又像是一支輕柔舒緩的古典樂曲，而現在她覺得像是一個鬼魂如泣如訴。

這房子是否從前有冤死的人，導致陰魂不散，來糾纏活著的人呢？在她看來，這是一個無法破解的謎。只是每次聽到這聲音響起來，還是讓她膽戰心驚。她想，如果毛里拉住進她的屋子，這鬼魂還會叫嗎？

毛里拉來敲她的門，邀她一起散步。她披上羊皮外套、穿上靴子，就跟著他走。

「我是弗蘭克的女人，我曾經愛過他，可惜他感染了新冠病毒死了。」張布琪開誠布公地說。

「這些我知道。」

「我懷過他的孩子，可惜我墮胎了。」

「為什麼？」

「弗蘭克不讓我把孩子生下來。」

「那太殘忍了。」

毛里拉一邊回答，一邊想著自己的心事。他想他曾經愛上過小鎮一個小老闆的女兒，但是她不愛他，算是單相思吧！於是他很誠實地說：「我愛上過一個女孩，她連手也不讓我碰一下，轉身就嫁給了房地產包工頭。她是嫌我窮呢，你也會嫌棄我嗎？」

「那要看你的表現。」張布琪調皮地說著，咯咯地笑了起來，她的笑聲如銀鈴般墜落在海裡。

快到家時，張布琪忽然告訴毛里拉自己書房裡的奇怪聲音，像鬼魂似的。毛里拉說：「我去看看，也許是你的幻覺吧！」

張布琪說：「我聽得明明白白，怎麼可能是幻覺？」（一三）

古典樂 房地產 墮胎

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