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百歲壽誕的吉祥物（四）

王婷婷

2003年的秋天是廖老太太的八十大壽，廖家幾個子女的事業和生意隨著溫埠的發展，也都蒸蒸日上。他們包了麒麟酒家一整天，還請了粵劇名伶唱了大半天，各路生意夥伴都過來賀壽。廖家老太太打扮得花團錦簇，坐在主位上接受祝賀。好多年沒見面的阿美率領一大堆子女過來鞠躬拜壽，還奉上了精心準備的大禮。兒女們應酬賓客和親眷，小輩們偷瞄哪家的姑娘美、小子帥，忙著打聽誰去東部升學，又有誰去美國讀書。廖老太太是家族的吉祥物，藉著她做壽的由頭，廖家的交際圈總能保持一定的水準。

2013年，加拿大遇到了一場不大不小的經濟危機，樓市不振。本地大陸移民和香港移民羨慕那邊的繁華繁榮，有些人拋售房產、出手物業回去掘金，廖家投資的幾個小樓盤遭遇了現金流危機。

廖家老三偷偷賣了兩處豪宅補窟窿，其他幾個兄弟姊妹都沒有繼承父親做生意的天賦，父親沒留下什麼錢，分到眾多子女手裡沒幾個錢。尤其是大陸過來的大哥、大姊，不會英文，也不會做生意。幸虧幾個孩子吃慣了苦，在加拿大只要肯幹活就不會太窮。繼承家業當富豪是不可能的，勉勉強強只算個中產。

他們只在富豪酒家，給老太太擺了五桌酒席。老三終究是不甘心，在報紙上發了八分之一版的消息。報紙全城有賣，好像也沒人關注廖老太太已經九十高壽。

老太太在她九十壽宴的麻將桌上，突然問：「那個女娃怎麼不過來給我敬茶？」

小妹機靈，摸出一張五條，催著老太太看看要不要吃。老太太看了一會兒，拍著手笑：「胡了、胡了，我又胡了。」（四）

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