山崗上的野天鵝（一二）

「我又沒住在你家，打亂你什麼？」張布琪一邊說，一邊離開了毛里拉。

有天在微信 群裡，她遇上了一個高中女同學。女同學告訴她，丈夫把她娶回家後，就不太理她了。她嫁給了一個不愛她的男人，婚姻剛開始就死氣沉沉。況且她快生孩子了，多年的積蓄都給她丈夫拿去炒股，輸了個精光，以後的日子怎麼過？張布琪聽後，二話沒說，就給她在微信裡轉過去兩千元人民幣，以解她的燃眉之急。

母親知道說：「你這麼容易相信別人，不怕她是騙你的嗎？」

張布琪想了想說：「如果彼此建立在不信任的基礎上，那麼離文明太遙遠了。」

母親一時語塞，半晌說：「你的錢也是辛苦掙來的，沒必要去做好人。」

張布琪想，如果都和母親一樣的觀念，那麼這個社會是非常可怕的。難怪老人摔倒了沒人敢扶，歹徒傷害了女子，也沒人敢見義勇為。

這是一個什麼世道？

9

張布琪回到家，脫掉鞋、脫掉外衣，直接去了書房，打開電腦，記錄著小鎮的所見所聞。這些就是寫小說 的素材，她絕對不放過一些細枝末節的東西，盡量讓自己真正融入到小鎮居民的生活中去。此刻，她忽然靈機一動，有了新的小說構思，寫一個孤獨的殘疾病人。

她馬不停蹄寫起來，寫了一頁又一頁。她已經在人物、時間和地點上，有了很好的切口，只要往裡注入一種氣氛、一些細節，還有渴望，那麼就構成了她的小說世界。他們在她的紙上，準確些說，在她的電腦屏幕上，有天空、有土地、有男人和女人，還有疾病和深深的孤獨。（一二）