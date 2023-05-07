我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

山崗上的野天鵝（一二）

顧艷

「我又沒住在你家，打亂你什麼？」張布琪一邊說，一邊離開了毛里拉。

有天在微信群裡，她遇上了一個高中女同學。女同學告訴她，丈夫把她娶回家後，就不太理她了。她嫁給了一個不愛她的男人，婚姻剛開始就死氣沉沉。況且她快生孩子了，多年的積蓄都給她丈夫拿去炒股，輸了個精光，以後的日子怎麼過？張布琪聽後，二話沒說，就給她在微信裡轉過去兩千元人民幣，以解她的燃眉之急。

母親知道說：「你這麼容易相信別人，不怕她是騙你的嗎？」

張布琪想了想說：「如果彼此建立在不信任的基礎上，那麼離文明太遙遠了。」

母親一時語塞，半晌說：「你的錢也是辛苦掙來的，沒必要去做好人。」

張布琪想，如果都和母親一樣的觀念，那麼這個社會是非常可怕的。難怪老人摔倒了沒人敢扶，歹徒傷害了女子，也沒人敢見義勇為。

這是一個什麼世道？

9

張布琪回到家，脫掉鞋、脫掉外衣，直接去了書房，打開電腦，記錄著小鎮的所見所聞。這些就是寫小說的素材，她絕對不放過一些細枝末節的東西，盡量讓自己真正融入到小鎮居民的生活中去。此刻，她忽然靈機一動，有了新的小說構思，寫一個孤獨的殘疾病人。

她馬不停蹄寫起來，寫了一頁又一頁。她已經在人物、時間和地點上，有了很好的切口，只要往裡注入一種氣氛、一些細節，還有渴望，那麼就構成了她的小說世界。他們在她的紙上，準確些說，在她的電腦屏幕上，有天空、有土地、有男人和女人，還有疾病和深深的孤獨。（一二）

小說 微信

上一則

張大千「雲峰古寺」首現拍場 來自蘇東坡「寒食帖」藏家

下一則

開門讓路

延伸閱讀

布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走
山崗上的野天鵝（三）

山崗上的野天鵝（三）
山崗上的野天鵝（二）

山崗上的野天鵝（二）
山崗上的野天鵝（一）

山崗上的野天鵝（一）

熱門新聞

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

2023-05-04 11:05
義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 （取自維基共享資源）

12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

2023-05-02 04:24

瞎忙人生

2023-04-30 02:01
富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

溥儀生前贈蘇聯翻譯腕錶 估價逾300萬美元

2023-05-05 16:41
但丁與維吉爾在地獄。特拉克瓦（Eugene Delacroix, 1798-1863）作品。（薛維．圖片提供）

是否該下地獄？

2023-04-30 02:02

退休的歲月

2023-04-30 02:00

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議