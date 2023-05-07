「那明明更做作吧！」我說，「話說回來，老師終於可以見到師母了，一定很開心吧。」

「是啊。」老師若有所思，皺了皺眉頭，「但也許，我會更想念這一座島。」

我們停在巷子口的大榕樹下。曾聽島人說過，榕樹是聚陰的所在。

「回去的路上小心，」老師說，「希望太一的退休 表演，一切順利。」

「沒問題，謝謝老師。」

「就別叫我老師了，」老師說著，「從現在開始，我不是你的老師，我們以後就是平等的朋友。」

「是。」

「回內地以後，一定要來靜岡找我。到時再來喝個不醉不歸。」老師看了看爛醉倒在我身上的熊谷先生後，重重拍了拍我另半邊的肩膀。「後會有期了。」

我拖著熊谷先生，向老師鞠躬。

「也許熊谷說得對──」老師又若有所思地笑了起來，「再見了。」

自轉車最終消失在轉角處。

身體鬆懈下來以後，我才發現，倒在身上的熊谷先生，竟如此沉重。

我站在街道的中央，靜靜感受著熊谷先生的身體，他的體溫。他起伏著的呼吸，將我包覆著。

就好像是許多年前，和趙跑鎮上圖書館 的時光。

趙在老舊的圖書間，將我牢牢抱緊。

我並不清楚那是怎麼樣的情感，只感覺到一種疼痛，苦澀，卻又異樣的清明。我感受到另一個人深重的呼吸。

熊谷先生的身體，愈來愈沉，近乎灼人的燙。

即便右半邊的肩膀疼痛異常，我仍不敢看他，只因我想起熊谷先生說過：「老虎只會襲擊有意成為薩滿的人。」

我忽然非常孤寂。我多麼害怕，倒在我身上的，已是一頭人類以外的生物。（全文完）