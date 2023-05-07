百歲壽誕的吉祥物（三）

王幼嘉／圖

一開始，三弟專門替香港 過來的富人們買房子、買地，也給人建房子。做了幾年，生意穩定，弟弟、妹妹都動了心思，攛掇母親遠走西岸，母親不肯。過了幾年，中英協定宣布生效，港人紛紛逃離。父親不捨得賤賣鋪子，把生意都交給舅舅一家人經營，打算帶著阿美和那邊的四個小孩過來。母親不甘落後，先領著弟弟、妹妹登陸溫埠。

1995年，廖啟明和廖啟霞兩家七、八口人，從大陸直飛溫哥華，廖氏一家終於團聚。這件事上過溫埠中文報紙，無數家庭兩岸三地骨肉分離，廖家九個兄弟姊妹竟能團聚，這在華人圈子裡僅此一家而已。

香港的舊鋪面被西方大公司、大品牌擠得灰頭土臉，賺不到多少錢。他們慶幸父親有先見之明，懂得抽身，更有魄力去新大陸拓荒。於是，香港的鋪子一間給了廖啟明的舅舅經營，一間半賣半送給了阿美的兄弟。父親拿錢在溫哥華東部的緬街上買了一塊地皮，建了兩棟相鄰的大房子，終於把兩房太太和九個子女，都攏到了自己跟前。

「九七」之前，溫埠經濟持續走熱，做地皮、地產生意的廖家賺得盆滿缽滿，兩家人遷居新屋後，相處得也算其樂融融。這一年，母親六十五歲大壽，父親計畫好好慶祝，早早訂好酒樓，要給母親辦一次體面的壽宴。他平日很少來大房這邊住，那幾天卻來得頻繁，還叫母親去唐人街的珠寶店裡，選塊翡翠鑲圈碎鑽戴，親自過問母親的洋裝，叫大妹去訂蛋糕，給小妹一筆錢叫她去挑一輛車子，算是她的畢業禮物。

誰承想，一家人團聚的好日子沒過多久，父親就心臟病 發作，猝然離世。

父親是在那邊去世的，母親第一次去隔壁竟然是奔喪。她叫人把父親搬到這邊，阿美不讓，說莫要驚動亡人。母親哭著撲上去打阿美，廖啟明攔著，廖啟霞攔著大哥不叫他管。三弟做好人，假裝走開一步，去哭得傷心欲絕。阿美的幾個孩子上來圍著他們母親，怒視大太太，母親只有大妹和小妹圍在她身邊，勢單力薄，人家說不好搬動亡人，以免靈魂不安，似乎講得通。她是大太太，不好撒潑打滾謾罵，叫人看到笑話，只好哭了幾聲，恨恨離去。父親從他們這邊發喪和從那邊發喪，意義是不一樣的，可這是天意。

他們受過新社會教育和外國文化薰陶，勸解母親不用在意這些。幾個弟弟、妹妹受阿美服侍長大，不肯去那邊鬧事。母親也不過是照例刁難刁難，見得不到支援就罷了。她這輩子沒什麼大喜大悲，只要自家吃好睡好，就算天下無事。父親去世是她一生中唯一的大事，她從TVB劇集裡學到的幾招用了幾次不靈，從此看劇是看劇、過日子是過日子。

她後來說起過，從前的姨太太要給大太太磕頭的。父親在的時候說，香港早就沒這個規矩。母親被新社會改造過，雖然香港還有些老規矩，到底底氣不足，也就算了。她說自己大度，阿美不能不懂事，從來也不過來給她磕頭奉茶。不磕頭、不奉茶，誰大誰小就沒個定論。廖啟明不贊成母親的說法，他一直對父親很有意見，母親從來不怨男人，只是討厭阿美，兩人說不到一起。母親的三個兒子都不支持她鬧，她只能和兩個女兒講那邊的閒話。

母親娘家殷實，她是最小的女兒，還是唯一的女兒，只懂得吃燕窩、喝老火湯、搓麻將。父親在世時，她吃南洋燕窩、搓廣東麻將，去世後一樣是吃南洋燕窩、搓廣東麻將。每年春節，她照例等著阿美和她的四個孩子給她拜年，看著她和她的四個孩子鞠躬拿利是，臉上故意拿出來威嚴，眼睛裡卻是喜孜孜的。

後來，阿美那些只講英文的孫子們不肯過來拜年、拜壽，會講白話也會講英文的阿美的四個孩子，成年後也不肯過來拜年、拜壽了。再後來，只有阿美過來微微鞠個躬，拿個利是，留下吃幾口茶就告辭。一開始，逢年過節不再過來，還來電話說個藉口，後來連藉口都不找了。再後來，二房搬走了，請他們去暖房，他們這邊沒人去，那邊也不再請。再後來，大房也賣了房子。

時間過得很快，也過得很慢，三十年時間裡，太多的物是人非，溫哥華從寂靜的海邊小城日漸繁華，有些香港人、廣東人跟著子女，遷居到周邊剛剛發展起來的新城裡，住更大的房子、更新的房子。本來以粵語為主，漸漸地講普通話的人超過了講廣東話的人，一些老規矩堅持不下去了，只有大太太不管經濟如何，都要吃燕窩、搓麻將。

溫哥華不大，香港過來的移民 ，說粵語的喜歡住溫西和溫東，再後來就不一定了，哪裡都有。廖家人和所有香港移民一樣，先是聚居在溫哥華市，後來散落各個城市，再也不在每個周末齊齊去唐人街喝茶。廖家有九個子女，老爺子在時，最喜歡一家人周末去唐人街吃早茶，每次都訂兩張桌子，誰有空誰過來。兩房太太都有空，一個左邊、一個右邊，吃飯時說說笑笑，好不熱鬧。（三）