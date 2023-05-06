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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

山崗上的野天鵝（一一）

顧艷

開到小鎮主街，她在一家冷飲店門口停下來，然後找電線桿貼廣告。她每貼一張，就有人圍上來問長問短。她不厭其煩地解釋著、邀請著，說到興頭上，她就告訴他們：「我的目的就是讓孤獨的人團聚起來，學習中國功夫。

有個從北京來的中年女人，在這裡幫兒子管兩個月大的嬰兒。由於語言不通，她感到特別鬱悶和孤獨。此時，她見到同是中國人的張布琪，彷彿遇到了親人似的，表示一定來參加學習班。那些白人和墨西哥人聽說是中國功夫，有的很感興趣，有的馬上報了名。人群散去後，張布琪為自己驕傲。

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天氣漸漸暖和起來。張布琪在她家後院，辦起了舞劍培訓班。每天一早，都有人拿著劍、穿著燈籠褲來到場地，跟她一招一式學動作。仙人指路、飛針走線、蜻蜓點水……大家學得不亦樂乎。他們中有白人、印度人、墨西哥人、越南人和中國人。

不可否認，自從辦了免費舞劍培訓班，張布琪在小鎮的名聲越來越大。有時候學員不小心扭傷了腿，她就自學武功推拿，試著在經絡穴位上以點、按、揉、滾等手法給以治療。那些被治癒者，一傳十、十傳百，把張布琪傳得神乎其神，使那些不是舞劍學員的小鎮居民，有個腰酸背痛的，也來山崗找她免費治療。

她來者不拒，讓毛里拉懊惱至極。毛里拉衝著她怒吼道：「你到底教舞劍，還是做醫生？」

「我很高興，我能夠幫助到別人。」張布琪平靜地說。

「你不覺得，這樣打亂了我們平靜的生活嗎？」（一一）

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