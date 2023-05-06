百歲壽誕的吉祥物（二）

王幼嘉／圖

廖家在鄉下家族繁盛，好些親戚都是一部分家人在香港 謀生、一部分留在鄉下照管祖業。他們很早就拿了香港身分紙，也有通行證，平日裡常來常往，萬萬沒想到，突然有一天，通行證和身分紙說廢就廢了。

祖母受到驚嚇，加上年紀大了不堪顛簸，回到家吃不下飯，沒幾天就過世了。他們母子三人頗吃了些苦頭，要不是有膽大的村民為了父親給的酬勞，半夜鳧水帶豬油、糕餅、奶粉過來，那幾年餓死了也說不定。那些年，父親是他們娘仨的救苦救難觀音菩薩。但白天走出去，他們向組織表態，已經和父親劃清界線，永不聯絡。

本地幾乎家家有人在香港，中央批蘇修、批美帝，對香港的態度有些曖昧，村裡的青菜、水果，揀最好的運過去。有時候上面有人過來，找村民給香港的家人寫信，要求代買一些機械設備或者電器。

阿美和廖啟明一樣，都是1943年出生，長在新社會，知道人人平等。阿美的媽媽說把，阿美送給老大做媳婦的玩笑話，他一直記著，以為不過是等著那一天罷了。他只擔心在香港生活好幾年的阿美看不上他了。57年邊關收緊後，組織上不許他考高中，他就跟著伯父家的兩個堂哥，去廣州做了學徒。1963年，馱了一袋麥乳精、一塊鹹肉、一桶豬油和一些粗米，半夜摸進他家院子的遠方堂哥告訴他母親，他的父親為了有人照顧幾個弟弟、妹妹，娶了阿美，頭胎就是個兒子。但廖老闆說，這邊始終是大的，在香港的舅舅還去吃了喜酒。

母親只是愣了一下子，「哦」了一聲，忙著把麥乳精、豬油一樣一樣藏好，擔心被人看到家裡有人。她揮揮手叫堂哥趁天黑快走，一口氣吹了煤油燈，就回房去睡了。那個人十年沒回來了，看情形這輩子都回不來了。他娶不娶、娶了誰，她哪能說什麼？她早就和那個人劃清界線了。

廖啟明睡不著，心裡很難受，說不出為什麼，不知道該怨恨誰。挨到天亮，他終於睏了，還沒睡著，聽到大妹一邊淘米煮粥、一邊絮絮叨叨地講著什麼。祖父呵斥大妹不許胡說，告誡她千萬不能出去亂講；母親也在一邊幫腔，叫她出去少說話。大妹不服氣，母親氣得過來狠狠地擰了她胳膊一把。

太陽已經老高了，母親進他的房裡搖醒他，趴在他耳邊囑咐他，不許和別人講父親娶小老婆這件事。要是講了，他們要被批鬥，或許還要遊街。大妹在屋子裡跺腳詛咒，說阿美那個不要臉的娼婦腿短、面皮粗，小時候還生過癩痢頭。大妹被祖父訓了幾句，終於安靜下來。

他心裡想，阿美真可憐，和他一般大，卻要嫁給個老頭子做小老婆。香港哪裡好？那邊還是人吃人的舊社會。如果阿美沒去香港，在這邊她是根紅苗正的雇農成分，地主階級看到她都要低頭，哪裡敢動那個歪心思？他很同情阿美，無法想像她要過著被欺凌、被損害的日子。

母親生了五個孩子，阿美接著生了四個，二子二女，整整齊齊一溜排下來，他們都說廖家子嗣興旺，雖說鄉下的田產被沒收了，在香港的鋪子又起來了。困難時期，全靠香港的鋪子賺錢，才能請人偷渡 過來，給他們送食物和衣服，這是祖墳修得好。廖啟明不知道應該痛恨萬惡的資產階級，還是要感謝資產階級救了他們娘仨，他只好不想，也沒工夫想。雖然只隔著一道不算寬闊的珠江，除了寄過來的錢和弟弟、妹妹們代筆寫來千篇一律的信，兩個世界裡的一家人各過各的日子。

1973年，兩邊剛剛有些鬆動，父親就搞到了回鄉證，坐了從尖沙咀到廣州的火車，回來祭拜祖父母。父親帶過來一大包點心，身上穿了五、六件衣服，臨走時把腳上的襪子和膠鞋脫下來讓他穿，自己穿一雙破了幾個洞的布鞋離開。他說過了關就好了，有人在那邊拿著皮鞋、尼龍襪等著他。

母親和父親和從前一樣，甚至有些親熱。父親帶過來弟弟、妹妹們的照片，有一張上面有阿美，臉龐圓潤了，頭髮挽了個髮髻。她和父親坐在椅子上，兩個人一人抱了一個小孩。父親走後，照片被母親不知扔到了哪裡，他再也沒看到過。

後來，父親託人送給村幹部好些布料和奶粉，母親終於拿到通行證去了香港。香港政府只批准夫妻團聚，廖啟明這個時候已經在廣州結了婚，大妹嫁到了佛山，都拖家帶口的，想走走不了。

聽說母親去了那邊還算享福。阿美帶著四個孩子，和父親住在一套帶寬大陽台的單元房裡，母親和三個弟弟、妹妹住的樓裡都是小小的單開間，小是小的，父親的生活費卻還寬裕。母親只在家裡煮飯，不用做事，阿美還要去店裡幫忙。舅舅一直靠著父親才有生意做，勸母親忍耐些，等著三弟大了，能管事了就好了。

父親很能幹，也很精明，和廖家祖上一樣，無論時局如何變化，生意也有起起伏伏，從不曾叫妻兒老小吃過什麼苦頭。1978年時，父親上了年紀，說自己擔心跟不上日新月異的新時代，叫三弟帶著老婆、孩子飛到溫埠，替廖家開疆拓土。

母親說父親偏心，想把香港的生意交給阿美的孩子，但父親當家作主，三弟只能聽從。（二）