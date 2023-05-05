王慧有點尷尬地笑了笑，司機什麼也沒說，收回了手，恭恭敬敬地站著。

王慧躊躇著走到大門口，找了半天門鈴，也沒有看見，只好敲了敲門。來開門的是個中年女人，看穿著、打扮，應該不是保母就是幫傭。中年女人把她迎進客廳，招呼她坐下，又轉身離開。幾分鐘後再出現的時候，手裡就多了一個托盤，托盤裡是杯茶。

她不想喝茶，她也不太清楚今天這一齣，到底是怎麼回事。但不管是什麼，她只想快點結束、快點離開。

「你來了。」身後響起一個聲音。王慧轉頭一看，是湯明。他穿著一身休閒服，優哉游哉地繞過來，在她對面的沙發坐下。「挺久沒見了，過得好嗎？」

「你說有事要說，是什麼事？」王慧問。

「怎麼這麼著急？老朋友敘敘舊嘛。」湯明一臉諂笑。

「如果沒什麼事，我就走了，我還有課。」王慧騰的一聲站起來，「我真的就不該來。」

「別生氣、別生氣。」湯明擺擺手，示意讓她坐下，「那我就開門見山了。其實有一個對余浩來說挺好的機會，想跟你商量一下。

「挺好的機會？」王慧聽得一頭霧水，「什麼機會？」

「我呢，現在不想做歌手了，轉幕後了。」他掏出一張名片，然後放在了面前的茶几上。王慧拿起來一看，上面寫著「方糖娛樂有限公司」。

「公司開張前呢，我得招兵買馬，所以我就想起余浩了。他本來就是音樂學院的，對了，余浩他明年就畢業了吧？是準備考研，還是出來找工作？」（七）