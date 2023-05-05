山崗上的野天鵝（一○）

「聽說弗蘭克死後，她就搬進來了，也許是太孤獨了吧？」

「你們想想，兩個單身男女在一起，孤獨已久，不就像烈火乾柴那樣，一點就燃了嗎？」

流言蜚語就像蒼蠅一樣，在張布琪頭上飛舞。好在她不在乎，我行我素。到小鎮購物，她聽見有人說：「毛里拉這光棍，終於有女人了。」

「何止有女人，還會有孩子呢！」

張布琪的臉倏地紅了，很快鑽進車裡。開到星巴克 門口，她停了下來，想買杯咖啡 ，但又怕聽見小鎮居民的議論，還是沒敢走進店去。

轉眼就到了二月早春，張布琪完成了一個中篇小說、寫了一些抒情詩，還真的跟著視頻，學會了兩套少林劍。一套是少林九宮劍，另一套是三十六式少林混元太極劍。為了讓自己更像武林女俠，她還請裁縫師傅做了兩套舞劍服。一套紅的、一套白的，上衣是中式的帶琵琶釦，褲子是燈籠褲。她覺得穿在身上英姿颯爽，像煞了武打電影上的女俠。

張布琪想讓小鎮上的人都來學習中國劍術。這想法一經確定，她就付與行動：去小鎮貼招生 廣告。她開車穿過荒原下山時，又想起了艾略特的詩：「一個老人衣袖上的灰／是焚燒的玫瑰留下的全部塵灰／塵灰懸在空中／標誌著一個故事在這裡告終。」她覺得這詩意，恰好用在她與弗蘭克的關係上。也就是說，隨著弗蘭克的去世，焚燒的玫瑰留下的全部塵灰就是結束。有結束就有開始，只是難以預測新的開始，將給她帶來怎麼樣的結局？（一○）