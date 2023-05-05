我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

山崗上的野天鵝（一○）

顧艷

「聽說弗蘭克死後，她就搬進來了，也許是太孤獨了吧？」

「你們想想，兩個單身男女在一起，孤獨已久，不就像烈火乾柴那樣，一點就燃了嗎？」

流言蜚語就像蒼蠅一樣，在張布琪頭上飛舞。好在她不在乎，我行我素。到小鎮購物，她聽見有人說：「毛里拉這光棍，終於有女人了。」

「何止有女人，還會有孩子呢！」

張布琪的臉倏地紅了，很快鑽進車裡。開到星巴克門口，她停了下來，想買杯咖啡，但又怕聽見小鎮居民的議論，還是沒敢走進店去。

轉眼就到了二月早春，張布琪完成了一個中篇小說、寫了一些抒情詩，還真的跟著視頻，學會了兩套少林劍。一套是少林九宮劍，另一套是三十六式少林混元太極劍。為了讓自己更像武林女俠，她還請裁縫師傅做了兩套舞劍服。一套紅的、一套白的，上衣是中式的帶琵琶釦，褲子是燈籠褲。她覺得穿在身上英姿颯爽，像煞了武打電影上的女俠。

張布琪想讓小鎮上的人都來學習中國劍術。這想法一經確定，她就付與行動：去小鎮貼招生廣告。她開車穿過荒原下山時，又想起了艾略特的詩：「一個老人衣袖上的灰／是焚燒的玫瑰留下的全部塵灰／塵灰懸在空中／標誌著一個故事在這裡告終。」她覺得這詩意，恰好用在她與弗蘭克的關係上。也就是說，隨著弗蘭克的去世，焚燒的玫瑰留下的全部塵灰就是結束。有結束就有開始，只是難以預測新的開始，將給她帶來怎麼樣的結局？（一○）

星巴克 招生 咖啡

上一則

氣炸鍋

下一則

延伸閱讀

山崗上的野天鵝（三）

山崗上的野天鵝（三）
山崗上的野天鵝（二）

山崗上的野天鵝（二）
山崗上的野天鵝（一）

山崗上的野天鵝（一）
8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金

8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金

熱門新聞

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

2023-05-04 11:05
義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 （取自維基共享資源）

12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

2023-05-02 04:24

瞎忙人生

2023-04-30 02:01

名偵探的悔恨

2023-04-28 02:02

「耳順」的抉擇

2023-04-28 02:00
但丁與維吉爾在地獄。特拉克瓦（Eugene Delacroix, 1798-1863）作品。（薛維．圖片提供）

是否該下地獄？

2023-04-30 02:02

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險

何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人