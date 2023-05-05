「沒有，」熊谷先生說，「你什麼也沒錯過。」

老師看著又將斟滿酒的杯子靠到嘴邊的熊谷先生，說道：「熊谷啊，我們園子裡還沒有一隻東北虎呢。你什麼時候要再去朝鮮，幫我們弄一隻來玩玩啊？」

「啊，東北虎嗎？」

「是啊。」老師說，「雖然是小時候的事了，但朝鮮半島也算是熊谷你的管轄範圍吧。」

「當然，不要說東北虎了，東北獅我都幫你抓來了。」

「他可能真的醉了。」老師皺著眉頭。

「醉什麼……我還可以喝。」熊谷先生說，「而且，老師都開金口了，對不對？」

「我就喜歡你這一點。」老師說。

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在漫長的雨季裡，我來到了台灣。

走進動物園 時，我就知道，我來對了。我首先感知到的，並不是動物，而是瀰漫在空氣中的屎尿騷味。那是修業旅行時，我在整潔秩序的上野動物園，絲毫沒有感受到的氣息。雖然我明白，那距離「野外」，仍有非常迢遠的距離；但那至少讓我感覺，更靠近「原始、真實的世界」那麼一點。

我的上司就是「老師」。

他在動物園裡的地位，僅次於「主任」──大概就是，「副主任」這樣的位置，雖沒有明確的職等。他的工作，基本上就是負責訓練、管理新進的飼育員（目前加上我共有六位），而熊谷先生則是老師的得力助手，也會幫忙帶領像我這樣的菜鳥。老師交給我兩本厚實的筆記本，要我在上頭逐日記錄動物園的「事件」──比如動物的繁衍、病痛與衰亡，還有一些與動物園相關的人事，也要記錄下來。他說，這是第一任主任發起的工作，他們覺得很有意義，就承繼下來了。（四）