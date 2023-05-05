百歲壽誕的吉祥物（一）

王幼嘉／圖

「都是一家人，不請他們過來吃酒，親戚朋友們怎麼想？面子上的事要做好。」老大廖啟明皺著眉頭，緩緩地說。他的口氣很柔和，帶著點懇求、討好，好像被人拒絕慣了，知道還會有人反駁他。但他身為老大，不得不站出來，語氣和神色帶著一種悲壯。

老三瞥了一眼大哥，癟癟嘴不說話。他不看大姊那張驕橫的臉，他的腰背挺得直直的，手放在紅木太師椅的扶手上，眼睛看著正對面的牆，看著那幅掛了幾十年的花開富貴圖，像是在欣賞，也像是表達他的態度。請不請那個人，他都不在意，除了家裡的生意、兒女的婚事，天下無大事。他有些不屑，大哥、大姊在那邊住了半輩子，把這種小事看得特別重，戇居。

兩個最小的弟弟、妹妹坐在他們斜對面的椅子上，對了一個眼神，誰都不說話。家庭事務一般輪不到他們說話，大哥是長子、大姊是長姊、三哥最有錢，他們愛怎樣就怎樣，只要不叫他們出錢。小妹單身，平日裡負責照顧母親，幾個兄弟每年給她數額不等的一小筆錢。母親身體挺好，一日三餐長年不換樣，她一個人時間多得沒地方打發。拿了錢照顧母親，大家都感激她不說，母親還能陪著她。至於其他事，等閒不肯多嘴。

小弟日子過得緊巴巴，剛剛支援兒子買了套公寓結婚，不敢退休 ，拚著老命繼續做工攢養老錢，他既沒閒情，也沒閒錢管這種事。雖說小時候那個女人照顧過他，那也是為了討父親高興，他犯不上還這個人情，替她說話。

不過幾十秒，好似很久、很久之後，大姊嘴裡發出「嗤」的一聲，嘴角斜斜向左上角扯動一下，幽幽地講：「這幾年家裡添了幾個人，老三家裡還是個洋鬼子女婿，怎麼給人家講她是誰？怎麼介紹那幾家子都是誰？我們這個家還有小老婆、還有庶出的兄弟，說出來不怕人家笑話嗎？」

廖啟明急道：「誰管他啦，這都是上一輩子的事情啦，又不關我們的事。那個時代，大家都是那個樣子的嘛。再說咱們家情況不一樣，我們又出不去，那邊不能沒有人照顧一大家子。都是老黃曆啦，誰在乎這些事！老太太問了好幾次，她怎麼都不去請安，看樣子還是把她當成自己人的。上次她住院，老太太還讓我去買人參。」

大妹一直說那個女人趁機勾引父親，才讓父親做出中年娶二房的荒唐事。她不相信是父親拿了一間小鋪面，半利誘、半逼迫老夥計把女兒給他做小。但她年紀大了，終於接納了一些從前絕對不肯妥協的事，也不像年輕時那麼大火氣。她不耐煩地結束會議：「好啦、好啦，再多訂幾桌。對了，老太太的蛋糕不要太大了，還有我們家仔仔一周歲的蛋糕，訂兩種口味的。」

老大嘆息，這個大妹妹就是精於算計，連老太太的百歲壽誕都不放過。她的孫子下個月底才滿周歲，老太太這個月底辦壽宴，她非要湊在一起過，說是難得親戚們聚在一起，還不是蹭酒宴的便宜，收一圈周歲大禮。就連自己孫子的生日蛋糕，都要算在老太太壽宴頭上。

二房太太是管家的女兒，叫阿美，和廖啟明同年同月生，小三天，兩人一起吃管家老婆的奶長大的。家裡前面的幾個孩子，也是管家夫妻倆帶大的。臨解放時，粵西鄉下有些動蕩，廖啟明和阿美跟著阿美爹去鄉下賣田、收租、祭祖，兩人一起坐在雇工推的車子裡吃睡。他記憶中，那段日子非常快樂。但這麼多年，排行老二的大妹卻不願意承認管家夫婦倆帶過她，反而把解放後她吃的苦，大部分算在阿美頭上。可鄉下並沒有人批判過她父親娶小老婆。他們那邊，很多人家都有人在香港 做生意、做工，那個小漁村很多人都是他們這邊過去的，大家都差不多，也都算是親戚，批鬥遊街更像是表演，一團和氣地鬧完回家。

大妹和阿美也沒有什麼個人恩怨，阿美比她大一歲多，總被大妹欺負使喚。廖啟明後來才明白，大妹要強、要面子，最恨同學說她父親有小老婆，說她家根不紅、苗不正。她在學校串聯時，經常上台批判封建迷信，尤其是娶小老婆這種封建糟粕，理應人人喊打。這種話說得多了，變成了她的理念、成為她抨擊家庭成分時的控訴內容，已經罵了這麼多年，兩邊都急恨著，斷沒有當成親戚來往的道理。大妹反駁他過：「不恨她，難道恨自己爹？廖家人丁興旺，親族眾多，不需要他們這種親戚過來礙眼。」

老大廖啟明出生於1943年，1956年時已經懂事。他記得很清楚，當時傳說通行證可能會不讓用了，一直在香港做小生意的父親，寫信叫家裡的長工、解放後成為鄰居的管家夫婦倆，帶他的父母、太太和兩家人的小孩去香港。他祖母捨不得土改前偷埋在後山的一罐銀元，讓管家夫婦帶三個小的先走、他們和兒媳婦及兩個大孩子再收拾點家裡的細軟，晚幾天過去。

那幾日是晴天，晚上的月亮比煤油燈還亮堂，母親想等個漆黑的夜晚，帶著孩子挖了銀元，帶在身上出關。誰知道，不過晚了幾天，等他們走到羅湖口岸，駐守邊關的戰士說通行證作廢了，不許過去，再囉嗦就要抓進派出所。（一）