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當時的月光（六）

郁嘉茵

糾結了大半天後，她找到手機裡湯明打過來的號碼，又回撥了回去。對方很快就接了電話。王慧開門見山地問：「余浩被解雇的事，你知道嗎？」

湯明說：「知道啊，就是我讓人解雇他的啊。」

王慧急了：「為什麼啊？余浩招你惹你了？」

湯明卻在電話那頭笑了，他說：「王慧你先別著急，這其實是好事。這頭不做了，後面還有更好的機會。但這事不適合在電話裡說，咱得面談。你如果今天下午有空的話，咱們可以見一面。時間你定，到時候我會派司機去接你。」

他輕飄飄的口氣讓王慧更反感了，她說：「有什麼必要非得見面，電話裡說不可以嗎？」

湯明笑了：「不願意見面也可以，那就這樣吧。」

王慧怕他掛電話，趕緊說：「那好吧，你說在哪見？我下午四點以後都有空。」

湯明說：「你等我的短信吧！五點的時候，你去學校的西門，我的司機會在那等你。」然後掛了電話。

幾分鐘後，湯明果然發過來了一條短信，上面是一個眼生的地址，還有一輛車的車牌號。有種不安在王慧的心底發酵，她不知道湯明這葫蘆裡到底賣的是什麼藥，但她覺得這件事一定不能讓余浩知道。

她特意沒有化妝，頭髮也被她隨便紮成了馬尾。她不想成為別人眼中打扮得花枝招展，曖昧地坐進來歷不明的豪車裡的那種女生。她穿著最普通的白毛衣和牛仔褲，上車前特意檢查了一下車牌。開車的司機對她很和善，話很少，從頭到尾都帶著耐心的笑，不知道是工作需要，還是本性如此。車一路往城北開，暖氣開得很足，可坐在後座的王慧卻覺得自己在微微發抖。

車開進了一片私人別墅區，然後在一個獨棟別墅前停了下來。王慧拉開車門往外走，才注意到原本拉車門的活是司機要做的，手已經伸出來了，她卻自己先下車了。（六）

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