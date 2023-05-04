我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

山崗上的野天鵝（九）

顧艷

「這創意真好，我支持你。」毛里拉說。

就這樣，張布琪收下了毛里拉視若珍寶的東西。都說劍有避邪功能，把它掛到自家大門的背後，如果遇到不測，就可以一劍刺過去自衛了。

聖誕節的白天很快過去了，他們吃著、喝著，一整天不是說說笑笑聊著天，就是在吃東西。張布琪喜歡看著他的眼睛，覺得這雙眼睛似曾相識，有點像弗蘭克的眼睛。

7

張布琪從毛里拉家出來時拿著劍，撞見了白房子的貝蒂和她的牧師丈夫，以及兩個女兒。他們在貝蒂的父母家過節，剛從車上下來。張布琪感到很尷尬，沒打招呼，就在聖誕節五彩的燈光下，狼狽地逃回了家。

回到自己家裡，她開大了暖氣，在浴缸裡站著淋浴。幾隻飛蟲在燈光下飛旋，一隻蟑螂在水池裡爬來爬去，而她想著毛里拉，想著怎麼就讓自己流血的身體和他交融在一起了，而且都不嫌他家那髒兮兮的床單和被子，還吃光了他家有可能是廉價的食品，說不定等下就會拉肚子了。最糟糕的是，回來時還遇上了貝蒂一家，鬼知道貝蒂會如何到處亂說呢？

快到凌晨三點，張布琪迷迷糊糊睡著了，睡到中午才醒來。這時毛里拉已給她發了一堆的短信，還給她寫了一首情詩。愛情彷彿是靈感的源泉、健康的滋補品。張布琪氣色紅暈，皮膚細膩滋潤，心情愉快。她想弗蘭克與毛里拉，到底不能同日而語。詩人浪漫而激情的愛，更能激發她的靈感，她忽然又有了一個新的小說構思。

小鎮的人因為太空閒，也因為太孤獨，使他們有不少時間用來說八卦。那個家具店的墨西哥大媽，前些天剛剛給貝蒂家送來一張摺疊小床。此刻，她就在和她的同事說：「毛里拉肯定嘗過鮮了，男人沒個好東西。」（九）

聖誕節 太空 墨西哥

上一則

愛樂聖成痴 布赫賓德珍藏貝多芬20餘根頭髮

下一則

兒童節

延伸閱讀

山崗上的野天鵝（三）

山崗上的野天鵝（三）
山崗上的野天鵝（二）

山崗上的野天鵝（二）
山崗上的野天鵝（一）

山崗上的野天鵝（一）
張家界「約死」翻版？四川天鵝林場3人服毒 全都90後

張家界「約死」翻版？四川天鵝林場3人服毒 全都90後

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭2019年用一條銀色膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作出名為「丑角」的藝術作品，當時以12萬美金賣給一名法國籍收藏家，獲封「史上最貴水果」。 （取自維基共享資源）

12萬的「天價香蕉」被男大生一口吃掉 美術館處理方式曝光

2023-05-02 04:24

瞎忙人生

2023-04-30 02:01

名偵探的悔恨

2023-04-28 02:02

「耳順」的抉擇

2023-04-28 02:00
但丁與維吉爾在地獄。特拉克瓦（Eugene Delacroix, 1798-1863）作品。（薛維．圖片提供）

是否該下地獄？

2023-04-30 02:02

退休的歲月

2023-04-30 02:00

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情