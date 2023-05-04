山崗上的野天鵝（九）

「這創意真好，我支持你。」毛里拉說。

就這樣，張布琪收下了毛里拉視若珍寶的東西。都說劍有避邪功能，把它掛到自家大門的背後，如果遇到不測，就可以一劍刺過去自衛了。

聖誕節 的白天很快過去了，他們吃著、喝著，一整天不是說說笑笑聊著天，就是在吃東西。張布琪喜歡看著他的眼睛，覺得這雙眼睛似曾相識，有點像弗蘭克的眼睛。

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張布琪從毛里拉家出來時拿著劍，撞見了白房子的貝蒂和她的牧師丈夫，以及兩個女兒。他們在貝蒂的父母家過節，剛從車上下來。張布琪感到很尷尬，沒打招呼，就在聖誕節五彩的燈光下，狼狽地逃回了家。

回到自己家裡，她開大了暖氣，在浴缸裡站著淋浴。幾隻飛蟲在燈光下飛旋，一隻蟑螂在水池裡爬來爬去，而她想著毛里拉，想著怎麼就讓自己流血的身體和他交融在一起了，而且都不嫌他家那髒兮兮的床單和被子，還吃光了他家有可能是廉價的食品，說不定等下就會拉肚子了。最糟糕的是，回來時還遇上了貝蒂一家，鬼知道貝蒂會如何到處亂說呢？

快到凌晨三點，張布琪迷迷糊糊睡著了，睡到中午才醒來。這時毛里拉已給她發了一堆的短信，還給她寫了一首情詩。愛情彷彿是靈感的源泉、健康的滋補品。張布琪氣色紅暈，皮膚細膩滋潤，心情愉快。她想弗蘭克與毛里拉，到底不能同日而語。詩人浪漫而激情的愛，更能激發她的靈感，她忽然又有了一個新的小說構思。

小鎮的人因為太空 閒，也因為太孤獨，使他們有不少時間用來說八卦。那個家具店的墨西哥 大媽，前些天剛剛給貝蒂家送來一張摺疊小床。此刻，她就在和她的同事說：「毛里拉肯定嘗過鮮了，男人沒個好東西。」（九）