那個時候，自己青春年少，被身邊的兩個男人同時愛著。他們愛她，她也愛他們。但她最愛自己。

她強迫自己停止回憶。她拿著碗，從裡屋走了出來，姜明好像對自己說了什麼，她沒接話，逕直上了樓。

送走最後一個客人，關了大門、打掃完衛生，姜明才終於走進裡屋。打開燈，他注意到裝著父親照片的相框，被人扣在了桌子上。他不明所以，又重新擺好。照片裡的男人狀如愁胡，像有千言萬語欲訴而不能。

姜明就在那個瞬間，想起了褚鵑的話，她說過，李大姐才是真正的慈眉善目。可有個人也對自己說過，慈眉善目的不一定就是菩薩。她知道李大姐的名字叫李紅。他想，也許，她的名字裡，還曾經有過一個「夢」字。後來，「夢」丟了，這麼多年了，她是不是也一直在找尋那個夢。

從厲城刑警隊出來的那天，阿普給他發來了一條短信。短信裡說褚鵑離婚了，現在自己帶著孩子，他想娶她。發短信就是想正式地問一問姜明的意思。

阿普說：「如果你喜歡褚鵑，一定要明明白白地告訴我。」

姜明回他：「如果我告訴你我喜歡，你會退出嗎？」

幾秒鐘後那邊回：「不會。」

姜明笑了。他直接把電話打了過去，他對阿普說：「我是騙你的，我不喜歡褚鵑。我到現在也沒弄明白，我自己喜歡什麼樣的人。」然後，他掛了電話。

後來，阿普和褚鵑結婚了。姜明沒去參加婚禮，他去了外地，在綠皮火車轟隆隆駛離站台的聲音裡，他撫摸著隨身攜帶的父親的照片，在心底對他說：你放心吧，我不會犯傻，我這一輩子都不會再與他們見面了。（全文完）