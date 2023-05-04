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虎狩（三）

陳柏言
阿力金吉兒／圖
阿力金吉兒／圖

或許也因為如此，才最為投緣。

我們都很喜歡大型的猛獸，尤其是老虎這類凶猛的貓科動物。假日我們會騎著自轉車，到鎮上的圖書館，將所有和動物相關的資料借出來。如果是夏天，我們會把百科圖鑑帶到冰品店，比賽誰能背誦出最多貓科動物的拉丁學名。同一社團的成員都稱我們為「狂人」，連導師都耳聞了這件事。

有一天，她在下課時間，把我們一同叫去職員休息室，並從抽屜裡取出一疊稿紙，題名為〈虎狩〉。她說，這是她男朋友的小說──當然是複印的──還沒有發表。她要我幫他看看，小說裡面關於老虎的知識有沒有寫錯，「雖然我是老師，但動物這方面的知識我完全不行啊。」

那篇小說的用字非常艱深典雅，並不只是一般的故事。我花了一個禮拜才看完。

我跟導師說，這篇文章寫的，大致上沒有出錯。但小說裡的老虎，並不是真的老虎，而是只能存在於文字中的老虎──「因為我也只看過，在書裡面存在的老虎。我知道。」

至於趙，趙說他沒有看完，「我沒有時間。」

當我們得知修業旅行的行程，會安排到上野動物園參觀，就非常期待。該怎麼說呢，終於可以見到「書本以外的老虎」了。

我和趙向美術社的成員借來色鉛筆，根據不同的虎類書籍，勾描著即將到臨的那頭老虎的骨骼、身線、銳利的牙爪。

但很奇怪的是，當我們終於抵達上野動物園，穿行過象欄、鳥籠與猴群，親眼目睹老虎時，卻深深覺得，牠並沒有我想像中的美好。當然，那是一頭非常美麗的孟加拉虎。身長、色澤、頭顱的形狀，都和我在圖鑑上看到的，沒有什麼差別。但這樣的骨架被注入生命以後，卻顯示出一種非常孤寂、委靡且懦弱的樣子。我和趙甚至大力拍打著玻璃（直到被一旁的管理員制止），但牠怎麼也不理會。那種感覺非常怪異，甚至荒唐。彷彿在我們眼前的，那個被「框」住的老虎，仍是書本中的老虎──甚至，那些虛設的老虎，都比眼前真實的這隻還要生猛凶悍。

我不確定趙怎麼想的，但那次修業旅行回來以後，我突然對猛獸失去了興趣。也正好藉口大考將至，再沒去過生物研究社。

下課後，我不再和趙去圖書館，甚至畢業典禮那天，我都沒見到趙。

事隔多年，我在鎮上遇到另一位社團的朋友，才得知趙的父親因為工作緣故，全家搬到南方去，連大考都放棄了。

我想，或許在那裡的叢林，他已經看到真正的孟加拉虎也說不定。

在我從上野動物園回來後的八個月後，父親去世了。

毫無徵兆的，他在睡夢中，失去了呼吸。前一夜備課到半夜的父親，或許腦子裡面，還漂浮著要告知學生的作業要求與應考策略。「明天不用幫我準備早餐。」那是他最後說出的，或許帶有一點預告性的遺言。

高中畢業，我離開家，到遠處的城市念大學。念的東西，和猛獸一點關係都沒有。那四年的學習生活，過得還算開心，但也稱不上成就感，只留下打工、學習，這樣日復一日的淡薄印象。後來，我在朋友介紹下，到了城市任職於專門編纂辭典的小型出版社。

直到有一日，我在租屋處巷口的布告欄上，看見一張島上動物園徵求飼育員的訊息。我抱持姑且一試的心態，搭車去接受測驗。憑藉著高校時代對於動物知識的記憶──或許也有運氣成分，他們竟剛好出了整整一大題的老虎圖像辨識測驗──竟然高分上榜。主考官還對我說：「很久沒有看到連拉丁學名都背得出來的考生了。」

母親得知我的錄取後，臉上並無太多的波瀾。

她問了我啟程的時間，甚至沒有問我什麼時候回來。

老師提著兩瓶萬蘭池回來時，熊谷先生已從桌上走下來。

他的領口釦子依然敞開，靠在椅子上抽菸。

老師看見桌上的鞋印，和狼藉的杯盤，說道：「我是不是錯過什麼精采的節目？」（三）

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