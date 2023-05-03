余浩笑著摸了摸她的臉，把她摟進懷裡。王慧被巨大的幸福感淹沒，她聽見余浩在她耳邊悄悄地說：「大堂經理一直在那邊盯著，我得先去忙了，晚上給你打電話。」王慧乖巧地點點頭。

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第二天，沒課的王慧在宿舍裡吃著零食、看著雜誌，手機 突然響了，是一個陌生的號碼。接起來，對方說自己叫湯明，問她還記不記得自己。王慧想了一下，立刻就反應了過來。湯明就是那個富二代，比賽贊助商的侄子。當初選秀一結束，自己就和那些人再沒了聯繫。湯明也果然如大家所料的一樣，是比賽的第三名，後面趁熱打鐵地發行了一張單曲，可惜水花不大。王慧實在沒想到，他竟然還保留著自己的電話號碼，更不明白他為什麼會打電話給自己。

湯明在電話裡東拉西扯了好一陣子，才掛了電話，頗有些沒話找話的意味。當時比賽的時候，除了余浩以外，王慧也的確感受到從別的男生那裡，釋放出來的或明或暗的好感，可這個湯明卻是沒有的。人家有個正牌女友，她和余浩都見過，是個笑起來很甜的小美女。

可湯明怎麼會突然就給她來這一通電話呢？王慧越想越覺得莫名其妙，正想給余浩打電話說這事，余浩卻先把電話打了過來。不等王慧開口，余浩就喪氣地說：「我剛剛接到酒店的電話，說我下周不用去了，讓我今天過去結工資。」

王慧問：「他們說是為了什麼嗎？」

余浩說：「我問了，人家只是說找到更合適的人了。」余浩嘆了口氣，「我一直覺得我表現得不錯，上次去，大堂經理還誇我說我彈得好呢！怎麼一下子搞這麼一齣，我也沒得罪什麼人啊！」

王慧突然想起了湯明的那通電話。她心裡有了一個隱隱的猜測，可她什麼也沒有對余浩說。（五）