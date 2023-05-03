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金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

山崗上的野天鵝（八）

顧艷

張布琪脫掉羽絨衣，聞到了魚香說：「你煎魚了？」

「嗯，這是為你煎的鰻魚。」他一邊說，一邊從平底鍋把鰻魚放到了白色盤子裡，端到餐桌上。張布琪肚子餓了，拿起刀叉吃起來。她不忘誇獎幾句，誇得毛里拉自信十足，自我感覺特別好。

兩個人面對面坐著，與在張布琪家不同的是，這次他們圍繞詩集。有了聊天的內容，沒讓她覺得無聊。有時聊到某個讓她喜歡的詩句，還忽然有了寫小說的靈感。

毛里拉麵包吃了一半，跑進臥室把他母親的照片取了出來，還從床底下取出來母親的少林劍，拿到張布琪面前說：「看，這是我母親，她已經去世了。這是中國少林劍，母親少女時在上海跟師傅學劍。」

「除了眼睛，其他你都像你媽。你媽也是上海人？」

「是的。」

「那我們是同鄉。你會說上海話嗎？」

「不會，我出生在這座房子裡，沒去過中國。」

「那你父親呢？」

「我從沒見過，不瞞你說，我是私生子。聽母親說，父親是有著德國血統的美國人。鬼知道他現在是活著還是死了，小時候別人問我父親，我都說他得癌症死了。」

若不是弗蘭克逼著她把孩子打掉，那麼她和他母親的命運是一樣的。張布琪想到這裡，未免有些感傷。望著他母親的龍泉寶劍，她拿起來「嘿嘿」地舞了兩下，畢竟自己少女時學過，基礎在，舞劍的姿勢還是優美的。張布琪忽然來了靈感，她想在網上找出舞劍視頻，學習一下，或許能辦個舞劍學習班。

毛里拉感覺張布琪對他私生子身分並不在乎，倒是喜歡他母親的劍。於是他說：「這劍你拿去吧，放在我這裡，一點用處也沒有。」

張布琪說：「好吧，聽說小鎮上不少人喜歡中國功夫。如果我學上幾套劍，辦一個培訓班，教孩子們學習中國劍術，怎麼樣？」（八）

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