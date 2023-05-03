阿力金吉兒／圖

但如此肆無忌憚牛飲的熊谷先生，是我從未見過，也不曾想像過的──而那是否也意味著，我所知道的熊谷先生，其實只是他的某一側面呢？

白酒很快就喝光了。

老師起身，說要去拿酒，「我順便去抽根菸。你們要偉士記，還是萬蘭池？」

店裡能點的，原只有麥酒一類的淡酒。是因為老闆和老師熟識，才特別提供隱藏菜單。

老師離開以後，我發現熊谷先生正用他滿是血絲的雙眼，盯著我。

他整張臉漲紅，像是一顆激烈跳動的心臟。他打了一個厚重的嗝後，大聲地說著：「我說，磯貝啊，老師回去以後，就剩下我們兩個照顧太一啦──」

「是的，到時還要請前輩多多擔待。」

「都認識多久了，你還這樣說話？」

「對前輩來說，我只是個不知輕重的菜鳥吧。」

「唉……你怎麼到現在，都還在說這樣的喪氣話？」熊谷先生說，「算算你來園子，也已經兩年有了吧。」

「是的，」我說，「快滿兩年了。」

「都沒有回內地嗎？」

「沒有。」

「家裡的情況還可以吧？」

「託前輩的福。家母固定會和我通信。她也很贊成，趁我年輕時，多為國家奉獻心力……」

「還有，」熊谷先生忽然打斷我，「還有，你真的沒有看過野生的老虎嗎？」

「很遺憾，目前沒有看過。希望有朝一日……」

「磯貝啊，野生的老虎，和動物園 裡的老虎，可以說是，」熊谷先生一本正經地說著，「該怎麼說呢……完全不一樣的哦。」

「是，我明白。」

「你不明白！」熊谷先生扯開襯衫領口的釦子，振起身，踩椅子，跳到桌上，「你哪裡明白？」

「磯貝，」他將一口酒氣噴到我的臉上，「你是真的無趣，還是假的無趣呢？不要總像隻病貓好嗎？提起精神來啊！」

「是，」我聽見我說，動彈不得，「是。」

●

病貓。

若非熊谷先生，我恐怕也不會記起，小時候曾被父親叫做「病貓」的事。

父親生前，是一位相當認真的中學老師。聽母親說，父親非常受學生的推崇。在畢業典禮上，他總是收到最多的禮物，讓其他更資深的老師很不是滋味。但是，父親彷彿將所有的心力，都交付給了學生；以至於，他再也沒有餘裕，去善待周遭的人──或者更準確地說，「淡漠」已是他所能付出，最大的善意了。

我很少看到父親的「發脾氣」。更準確來說，我從來只見過父親的「沒有脾氣」。

小時候的我，就覺得和動物共處，比起與人在一起更加自在。比如，我願意跳過山溝和小溪，去荒地上和野貓、野狗玩一整個下午。還有一回，大約是在我小學三年級左右，我在家附近的神社捉到兩隻老鼠。我拆卸裝紙箱，隔成小小的屋子，將牠們豢養在我家院子的小池旁。母親應該是不以為然的，卻仍默許我，給了我一個養育寵物的空間。還記得，那是個下著小雨的春日傍晚。我放學走路回家，興沖沖地直奔後院，蹲在地上，餵食我午餐刻意留下的小番茄。看牠們吃得津津有味，就撿了一節樹枝撥弄牠，看牠繞圈子。

父親走過來，看了我一眼後，只丟下一句：「病貓。」

毫無前言後語，也沒有絲毫情緒，像是在朗誦一條課文。說完後，就踱步走開了。

直到暴風雨來襲，紙箱顛覆，老鼠溺亡以後，我都沒有再向父親問起「病貓」的事。我很久沒有想起這件事來了，直到醉酒中的熊谷先生突然這樣喊我，才讓我想起了那個看守小鼠的黃昏，還有久未記起的父親的臉。

那個我始終不夠知曉的父親。

十七歲的時候，我參加了全校性的修業旅行。和同學們坐著校車，到東京都的上野動物園參觀。

那時候，我有一個非常要好的朋友，是一位從福建一帶移民 過來的僑民（還記得他姓「趙」）。有個女同學還說，我們兩個感情要好的程度，簡直像是在「有姦情」了。

我和趙並不同班，會搭上線，完全是因為一同參加了生物研究社的緣故。在那個社團裡，我們完全稱不上是核心人物。（二）