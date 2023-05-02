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一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

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當時的月光（四）

郁嘉茵

這是王慧期望已久的戀愛，這樣的日子過了將近兩個月，然後有一天，余浩突然告訴她說自己找了個兼職，每個周末的兩天，都會去市中心一家星級酒店裡彈鋼琴，每天可以掙三百塊錢，所以他們不能每個周末都見面了。

王慧心裡雖然有點不高興，可嘴上什麼也沒說。她知道余浩家裡也是工薪階層，兩個人每次約會吃飯、出去玩，花的都是余浩的錢，算一算已經花出了不少。再過一個月，就是自己的生日，接下來又是聖誕節、元旦、春節，都是要花錢的。余浩也許就是因為這個，才想著出去找工作掙錢。想到這個，王慧心裡的那點怨氣也都消散了。

余浩去彈琴的地方她聽說過，也路過過，可從來沒有進去過。余浩告訴她，每次自己去彈琴，得比約定好的時間提前半個小時到，因為得先換上酒店給他準備的燕尾服，髮型也要弄得特別帥，否則上不了檯面。

有一次她想給余浩一個驚喜，就自己坐車去了那家酒店。她特意穿上了最好的衣服，妝容也很精緻，可門童替她打開大門，自己的影子映在大理石地板上的時候，她還是有點露怯。她小心翼翼地走了進去，觀察了一下四周，這裡的確不是一般工薪階層可以消費得起的地方，路過她身邊的人也都是志得意滿、眉宇舒展的樣子，這不是她熟知的世界。

徬徨間，大廳的那一邊傳來了鋼琴聲，她聽出來是柴可夫斯基的《胡桃鉗》。她朝琴聲走去，鋼琴凳上的余浩十指飛舞，也不知道是水晶吊燈的光，還是他本身就已經足夠耀眼，王慧覺得他看起來就像是某部愛情電影裡的男主角。樂曲間隙，余浩注意到了她，面露驚喜地走過來，問她怎麼突然過來了。

她說：「我就是想看看你在這裡彈琴的樣子。」（四）

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