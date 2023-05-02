山崗上的野天鵝（七）

毛里拉三腳兩步來到張布琪家門口，按響門鈴的那一刻，他還沒有找到不請自來的說詞。張布琪剛起床，她聽見門鈴聲，就知道是隔壁那個混蛋男人來了，她心裡還是高興。畢竟，一個人過節太孤單，有人陪伴終歸是好的。

她由著他按門鈴，自己先去衛生間。因為來了例假，鮮血弄到了短褲上，她只好再去換短褲。每次來例假，她就會想如果有一個男人，令她排出的卵子得到受精，就會變成一個小人兒。這時候她就像母雞孵蛋那樣，等待孩子的出生，那該是多麼美妙幸福的日子啊！

張布琪不否認自己想做母親的願望。她為弗蘭克打過胎，那個小人兒還沒有成形，就被五馬分屍了。在這件事上，她非常痛恨弗蘭克不讓她要孩子。她想到這裡，有一種迫切要孩子的願望。於是，她披上外套，快快樂樂地去開門了。

「你，你找我有什麼事？」她打開門，看見毛里拉西裝畢挺，恭恭敬敬地站在那兒，嘴裡語無倫次地說：「沒、沒什麼事，就來邀請你去我家裡看看。」

「當真是這樣？」她半信半疑。

「還能假嗎？」

「好吧！你等一下。」張布琪回頭套上紅色羽絨衣和黑色靴子，鎖好門，她就跟著走了。他家前院荒草淒淒，一眼就能看到幾堆狗屎。紫色的木門邊，仍然放著萬聖節 時她給他放過去的兩只老南瓜。

毛里拉打開門，張布琪第一次來到這個單身男人的家裡。門上的蜘蛛網差點碰到她的頭髮，毛里拉「啊呀」一聲說：「這裡忘記擦了。」

張布琪脫了靴子，她嫌他遞過來的拖鞋髒，寧願赤腳。

「唉，男人哪裡擦得乾淨呢？你看，地上的甲殼蟲。」張布琪抓到了把柄，得意地說。

「我剛打掃過房間呢！這裡又忘記擦了。家裡沒女人，只能這樣啦！」毛里拉不好意思地說。（七）